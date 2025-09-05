México

Quién es Simon Henner ‘French 79′, la sensación francesa de la música electrónica que dará un concierto en México

El artista galo regresa a territorio mexicano después de 11 años

Por Alex Domínguez

Guardar
El artista galo regresa a
El artista galo regresa a territorio mexicano después de 11 años. (Jovani Pérez)

Tras más de 11 años de espera desde su última visita, el próximo 6 de septiembre, el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes será el escenario donde French 79, el proyecto del productor y multiinstrumentista Simon Henner, presentará su espectáculo ante el público de la Ciudad de México.

La expectativa entre los seguidores de la escena electrónica ha crecido desde que su actuación en el Corona Capital 2024 fuera señalada como uno de los momentos más destacados del festival, capturando la atención por su originalidad y la potencia de su puesta en vivo.

French 79 cartel oficial. (Ocesa)
French 79 cartel oficial. (Ocesa)

Originario de Marsella, Francia, el recorrido de Henner en la música comenzó muy lejos de la electrónica, con una inclinación inicial hacia el rock. Sin embargo, su perspectiva cambió al escuchar el álbum “Homework” de Daft Punk, hecho que él mismo ha definido como un punto de inflexión en su vida musical. Este encuentro con la música electrónica a los 18 años delineó el camino que, años más tarde, lo llevaría a consolidar su proyecto personal.

Antes de darle vida a 'French 79′, Simon Henner integró el trío Nasser y ejerció como productor para músicos tales como Kid Francescoli y Martin Mey. En 2014, lanzó su primer EP titulado Angel, iniciando una etapa donde los sintetizadores brillantes, beats envolventes y melodías nostálgicas comenzaron a perfilar su sonido característico.

Simon Henner presentará lo más
Simon Henner presentará lo más aclamado de sus tres discos, además de su repertorio certificado internacionalmente, en una de las fechas más esperadas del calendario electrónico mexicano. (Instagram)

La esencia musical de French 79 se consolidó con el lanzamiento de Olympic en 2016, un álbum en el que confluyen influencias tan diversas como la música cinematográfica francesa de los años noventa y los compositores François de Roubaix y Vladimir Cosma. Según el artista, su propuesta se distingue por “una elegancia minimalista” que se aleja de las producciones electrónicas más recargadas que dominan la escena internacional.

Origen de French 79

El origen del nombre “French 79” nació de manera espontánea inspirado en el cóctel French 75 (elaborado con champán y ginebra​), representando, en palabras del propio Henner, un estilo “fresco, sofisticado y difícil de encasillar”. Este espíritu abierto se traduce en sus conciertos y en la respuesta del público internacional.

French 79 escogió a la
French 79 escogió a la Ciudad de México como una de las fechas selectas de su gira 2025. (Instagram)

Para sus seguidores, la música del artista galo constituye algo más que una experiencia auditiva: es, además, una manera de “acercarse al idioma francés” a través de canciones que conjugando beats energéticos y modernidad, mantienen intacta una impronta nostálgica. French 79 ha logrado “trascender fronteras”, ofreciendo un recorrido sonoro donde conviven sensibilidad y experimentación.

La próxima presentación de French 79 en la CDMX se perfila como una cita imprescindible para quienes buscan una experiencia distinta dentro de la electrónica contemporánea, confirmando el atractivo y la vigencia de un artista que ha sabido explorar con éxito nuevos horizontes para la música europea actual.

Temas Relacionados

Simon HennerFrench 79Palacio de los DeportesMéxicoelectrónicamexico-entretenimiento

Más Noticias

Cotización del dólar canadiense en México hoy 5 de septiembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Cotización del dólar canadiense en

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de septiembre: informan que todas las líneas avanzan con normalidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

La mañanera de hoy 5 de septiembre | A partir del 2026 las aportaciones que hacen los bancos al FOBAPROA ya no serán deducibles de impuestos: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 5

Choque múltiple provoca cierre parcial en la México-Querétaro, reportan fuerte carga vehicular rumbo a la CDMX

Un tractocamión y varios automóviles se vieron involucrados en el percance a la altura de Tepotzotlán

Choque múltiple provoca cierre parcial

Sheinbaum revela que proyecto de Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial será lanzado en octubre

La iniciativa contempla impulsar la formación científica de ingenierías, vincular el lenguaje con la IA y regular el uso de la misma

Sheinbaum revela que proyecto de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGE da hasta 80 años

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que los cargos de

Aseguran que los cargos de Ticketmaster elevarían su porcentaje en 2026: redes sociales sugieren boicot

“No importa que talento tengas si eres mala persona”: Emiliano Aguilar lanza letal indirecta a Nodal, Pepe y Ángela

Concert Week 2025: qué artistas están al 2x1 y hasta cuándo dura la promoción

Adela Micha niega haber emborrachado a Christian Nodal en su entrevista: “Fue un caballero”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue el famoso reality hoy 5 de septiembre

DEPORTES

De IndyCar a Fórmula 1:

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá