Quién es Simon Henner ‘French 79′, la sensación francesa de la música electrónica que dará un concierto en México

El artista galo regresa a territorio mexicano después de 11 años. (Jovani Pérez)

Tras más de 11 años de espera desde su última visita, el próximo 6 de septiembre, el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes será el escenario donde French 79, el proyecto del productor y multiinstrumentista Simon Henner, presentará su espectáculo ante el público de la Ciudad de México.

La expectativa entre los seguidores de la escena electrónica ha crecido desde que su actuación en el Corona Capital 2024 fuera señalada como uno de los momentos más destacados del festival, capturando la atención por su originalidad y la potencia de su puesta en vivo.

French 79 cartel oficial. (Ocesa)

Originario de Marsella, Francia, el recorrido de Henner en la música comenzó muy lejos de la electrónica, con una inclinación inicial hacia el rock. Sin embargo, su perspectiva cambió al escuchar el álbum “Homework” de Daft Punk, hecho que él mismo ha definido como un punto de inflexión en su vida musical. Este encuentro con la música electrónica a los 18 años delineó el camino que, años más tarde, lo llevaría a consolidar su proyecto personal.

Antes de darle vida a 'French 79′, Simon Henner integró el trío Nasser y ejerció como productor para músicos tales como Kid Francescoli y Martin Mey. En 2014, lanzó su primer EP titulado Angel, iniciando una etapa donde los sintetizadores brillantes, beats envolventes y melodías nostálgicas comenzaron a perfilar su sonido característico.

Simon Henner presentará lo más aclamado de sus tres discos, además de su repertorio certificado internacionalmente, en una de las fechas más esperadas del calendario electrónico mexicano. (Instagram)

La esencia musical de French 79 se consolidó con el lanzamiento de Olympic en 2016, un álbum en el que confluyen influencias tan diversas como la música cinematográfica francesa de los años noventa y los compositores François de Roubaix y Vladimir Cosma. Según el artista, su propuesta se distingue por “una elegancia minimalista” que se aleja de las producciones electrónicas más recargadas que dominan la escena internacional.

Origen de French 79

El origen del nombre “French 79” nació de manera espontánea inspirado en el cóctel French 75 (elaborado con champán y ginebra​), representando, en palabras del propio Henner, un estilo “fresco, sofisticado y difícil de encasillar”. Este espíritu abierto se traduce en sus conciertos y en la respuesta del público internacional.

French 79 escogió a la Ciudad de México como una de las fechas selectas de su gira 2025. (Instagram)

Para sus seguidores, la música del artista galo constituye algo más que una experiencia auditiva: es, además, una manera de “acercarse al idioma francés” a través de canciones que conjugando beats energéticos y modernidad, mantienen intacta una impronta nostálgica. French 79 ha logrado “trascender fronteras”, ofreciendo un recorrido sonoro donde conviven sensibilidad y experimentación.

La próxima presentación de French 79 en la CDMX se perfila como una cita imprescindible para quienes buscan una experiencia distinta dentro de la electrónica contemporánea, confirmando el atractivo y la vigencia de un artista que ha sabido explorar con éxito nuevos horizontes para la música europea actual.