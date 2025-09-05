Perrito se vuelve viral al unirse a escolta en Preparatoria de Chiapas durante Toque de Bandera | Video

El video muestra cómo el animal se sincroniza con la escolta mientras se entona el Toque de Bandera.

El inicio del mes patrio siempre trae consigo momentos emotivos en las escuelas de México. Como es tradición, millones de estudiantes de educación básica celebraron el regreso a clases entonando el Himno Nacional, realizando el toque de bandera en sus respectivos planteles. Sin embargo, este 2025 un inesperado protagonista se robó todas las miradas en Chiapas: un tierno perrito que decidió unirse a la escolta durante una ceremonia escolar.

El hecho ocurrió en el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 135 “Los Naranjos”, donde los estudiantes realizaban el acto cívico en honor a la patria. En el video viral, se observa a seis jóvenes marchando con solemnidad mientras acompañan a la bandera nacional. De pronto, entre las filas apareció un perrito que, con sorprendente disciplina, imitó cada uno de los movimientos de las alumnas.

Lo que parecía una simple coincidencia se convirtió en un fenómeno viral cuando el animal logró sincronizarse con la escolta casi a la perfección. Avanzaba cuando ellas avanzaban y se detenía en el mismo momento en que ellas se detenían. La escena provocó risas y ternura entre los presentes, incluso entre las propias estudiantes, que no pudieron contener la sonrisa al ver al nuevo integrante no oficial de la escolta.

El canino fungió como el séptimo elemento de la escolta.

El canino, al que los internautas apodaron cariñosamente “Firulais”, conquistó de inmediato a los usuarios de redes sociales. En TikTok, la grabación superó los 30 millones de reproducciones en apenas unos días, consolidándose como uno de los videos más compartidos del mes patrio.

La espontánea participación del perrito generó una ola de comentarios graciosos que reforzaron la popularidad del video. Entre ellos se podían leer frases como: “Eso está mal, porque él no tiene uniforme”, “Wey hasta el perro entró a la escolta y yo n”, “Weee hasta se esperaba y todoooo”, “El perro: apúrense mijas que ahorita tengo clase de inglés” o “El perro: Y ahora voy a leer las efemérides de la semana”.

Las reacciones no solo se quedaron en la parte humorística. Algunos usuarios destacaron la manera en que los animales suelen sorprender a los humanos con su inteligencia y su capacidad de adaptación a distintos entornos. Para muchos, el gesto del perrito simbolizó la unión y el espíritu festivo que caracteriza al mes patrio.

El canino fue bautizado por los internautas como “Firulais”, quien siguió con precisión los pasos de las alumnas escoltando la bandera. Crédito: TikTok / @carlosbriones805

Aunque no se sabe si el can pertenece a algún estudiante o si simplemente vive cerca del plantel, lo cierto es que su aparición convirtió una ceremonia escolar en un momento inolvidable para la comunidad estudiantil y, ahora, para millones de personas que lo vieron en línea.