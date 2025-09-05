Pensión Mujeres Bienestar 2025: así puedes saber cuándo recibirás tu tarjeta si te registrarte en junio

La Pensión Mujeres Bienestar es una de las nuevas iniciativas que comenzó a implementar el Gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum

La Pensión Mujeres Bienestar es una de las nuevas iniciativas que comenzó a implementar el Gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum a principios de 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas sociales dirigidos a la población adulta del país.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y se enfoca en beneficiar a mujeres de 60 a 64 años de edad con un apoyo económico de 3 mil pesos que se entrega de manera bimestral a través de la Tarjeta Bienestar.

La finalidad de la iniciativa es ayudar a las mujeres adultas con el fin de garantizarles una vejez más digna y plena. Sin embargo, al cumplir 65 años, estas beneficiarias pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas, la cual entrega 6,200 pesos bimestrales.

¿Cómo saber cuándo recibiré la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar si me registré en junio?

A través de sus redes sociales, la Delegación de Programas para el Bienestar Ciudad de México informó que la entrega de tarjetas para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar en junio se llevará a cabo del 3 al 13 de septiembre.

Para que las beneficiarias sepan cuándo recibirán su tarjeta Bienestar, recibirán un SMS donde se indicará la fecha, lugar y hora. Cabe indicar que al momento de recoger el plástico, se necesitará llevar el comprobante del trámite y la identificación oficial (original y copia).

“Atención derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Adulto Mayor. Si te registraste en junio 2025, ya podrás recibir tu Tarjeta Bienestar. Te enviaremos un SMS con día, hora y lugar de entrega. ¡Lleva tu documentación completa!!, indicó la dependencia.

La Pensión Mujeres Bienestar continúa con la distribución de tarjetas para las personas que se registraron en junio (X@Bienestar_CDMX)

Pensión Mujeres Bienestar continúa con su dispersión de pagos

Por otra parte, la pensión continúa distribuyendo los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubrey como es costumbre, esta distribución se realiza de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Letra A | lunes 1 de septiembre

Letra B | martes 2 de septiembre

Letra C | miércoles 3 de septiembre

Letra C | jueves 4 de septiembre

Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre

Letra G | lunes 8 de septiembre

Letra G | martes 9 de septiembre

Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre

Letra L | jueves 11 de septiembre

Letra M | viernes 12 de septiembre

Letra M | lunes 15 de septiembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre

Letra P, Q | jueves 18 de septiembre

Letra R | viernes 19 de septiembre

Letra R | lunes 22 de septiembre

Letra S | martes 23 de septiembre

Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre