México

Para qué sirve aplicar miel en el cabello, uno de los ingredientes naturales con más antioxidantes y nutrientes

Este alimento contiene bondades para el pelo

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Los ingredientes naturales son aliados
Los ingredientes naturales son aliados en el cuidado del cabello - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel es un ingrediente natural utilizado desde la antigüedad en el cuidado personal, incluido el ámbito capilar.

Rica en azúcares, antioxidantes, vitaminas y minerales, su aplicación sobre el cabello responde a la búsqueda de alternativas que aporten beneficios visibles y sensoriales sin recurrir a compuestos químicos.

Incorporar miel en mascarillas o tratamientos caseros representa un método accesible para mejorar la apariencia y salud del cabello.

Los beneficios de la miel

Conoce todo lo bueno de
Conoce todo lo bueno de la miel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal propiedad atribuida a la miel en el cabello es su poder humectante. Los azúcares de la miel atraen el agua y ayudan a mantenerla en la fibra capilar, lo que permite una hidratación profunda y duradera. Este efecto beneficia sobre todo a cabello seco o dañado por el uso frecuente de planchas, tintes o exposición al sol. Como resultado, el pelo luce más suave, manejable y menos propenso al frizz.

Tras la aplicación de miel, el cabello puede mostrar un brillo natural y una textura más suave. Esta mejora visual ocurre porque la miel ayuda a alisar la cutícula capilar, lo que facilita la reflexión de la luz y, por tanto, intensifica el brillo. Además, su acción suavizante contribuye a un peinado más sencillo y reduce la sensación áspera al tacto.

El contenido de antioxidantes y nutrientes como vitaminas del complejo B, calcio, zinc y hierro, permite que la miel combata el estrés oxidativo sobre la fibra capilar. El daño cotidiano ocasionado por contaminantes, radiación solar y productos químicos puede mitigarse mediante la acción de estos compuestos. Así, el cabello adquiere mayor resistencia y se reduce la incidencia de puntas abiertas y quiebre.

Gracias a su actividad antimicrobiana y antiinflamatoria, la miel puede ayudar a mantener un cuero cabelludo sano. La aplicación habitual puede aliviar molestias leves como descamación, comezón o pequeñas irritaciones, y limitar el desarrollo de microorganismos que causan malestares comunes. Un entorno saludable en la raíz es clave para que el crecimiento capilar se desarrolle de manera adecuada.

¿Cómo usar la miel para el cabello?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede utilizarse sola o mezclada con aceites vegetales, yogur natural o acondicionador, favoreciendo una distribución homogénea. Se recomienda aplicar sobre el cabello húmedo, dejar actuar entre 20 y 30 minutos y enjuagar con abundante agua tibia. Es fundamental retirar por completo los residuos para evitar sensación pegajosa.

Antes de iniciar el uso regular de tratamientos con miel, resulta aconsejable realizar una prueba en una pequeña zona del cuero cabelludo para descartar reacciones alérgicas o irritaciones. Ante síntomas adversos, suspender la aplicación y consultar a un especialista.

Temas Relacionados

CabelloMielSalud CapilarSaludEstilo de VidaBienestarCuidado del cabellomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de almendras en el cabello

Usarlo como mascarilla capilar ayuda a nutrir el cabello de manera profunda

Cuáles son los beneficios de

Embajador de EEUU se reúne con Alfonso Durazo en Sonora: seguridad y desarrollo en la frontera, entre los temas abordados

El gobernador morenista destacó la creación de la División de Operaciones Fronterizas en México, con presencia en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado

Embajador de EEUU se reúne

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

Durante el juego ante Yankees, Framber Valdez y César Salazar aclararon un cruce de señales que derivó en un pelotazo accidental

Framber Valdez pitcher de los

La semilla que aporta el total de magnesio que necesita una persona al día

Pocas personas saben que esta es la principal fuente alimenticia y natural de este mineral

La semilla que aporta el

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre: reportan marcha lenta en Línea 4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a dos hombres ligados

Capturan a dos hombres ligados a “La Chokiza” con armas y equipo táctico en Edomex

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Defensa de Julio César Chávez Jr. califica de “pobre” apelación de la FGR por su libertad condicional

Entregan a 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud en Chihuahua

Departamento de Justicia de EEUU anuncia como “logro destacado” acusación de terrorismo contra mujer ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris recuerda a

Aldo de Nigris recuerda a Mariana Botas mientras le ofrece su sudadera a Mar Contreras en LCDLFMX

Toy Story reestreno en México: arranca preventa de boletos para festejar su 30 aniversario

Hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya va a la escuela a sus dos años, así luce el pequeño León

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Pese a su íntima amistad con Peso Pluma, Abelito no lo ha mencionado en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Framber Valdez pitcher de los

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

¿Cuándo se jugará la serie del Rey de la Liga Mexicana de beisbol?

David Faitelson y su reacción al posible fichaje de Guillermo Ochoa con Querétaro: “Imposible recriminarle algo”

Mauricio Sulaimán se arrepiente de llamar “envidioso” a Juan Manuel Márquez por defender a Canelo: “Yo no soy así”

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026