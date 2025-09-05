Operación Frontera Norte: casi 7 mil detenidos y más de 70 toneladas de droga incautadas

El Gabinete de seguridad actualizó los avances de la Operación Frontera Norte. (Foto: Presidencia)

Casi 7 mil personas detenidas, más de 5 mil armas de fuego incautadas y cerca de 72 toneladas de droga aseguradas forman parte de los resultados que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó el 5 de septiembre sobre la Operación Frontera Norte.

Desde el inicio de este operativo, el 5 de febrero de 2025, las autoridades mexicanas desplegaron acciones coordinadas en la frontera norte del país, logrando también la confiscación de casi un millón de cartuchos, más de 25 mil cargadores, cerca de 5 mil vehículos y más de 800 inmuebles, según datos oficiales del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el balance acumulado hasta el 4 de septiembre, la Operación Frontera Norte permitió la detención de 6 mil 940 personas y el aseguramiento de 5 mil 378 armas de fuego, 937 mil 793 cartuchos de diversos calibres y 25 mil 464 cargadores.

Además, las fuerzas de seguridad decomisaron 72 mil 185.01 kilogramos de droga, entre los que se incluyen 386.9 kilogramos de fentanilo, una de las drogas sintéticas de mayor impacto en la región. El operativo también resultó en la incautación de 4 mil 683 vehículos y 844 inmuebles vinculados a actividades ilícitas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Ejército mexicano ha detenido a casi 7 mil personas vinculadas al crimen organizado. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México subrayó que todas estas acciones se realizaron en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. La institución enfatizó que el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico en la frontera norte se desarrolla bajo lineamientos que garantizan la legalidad y la protección de las garantías individuales.

Resultados por estado en la frontera norte

En Baja California, los operativos se concentraron en Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito.

En Mexicali, las autoridades detuvieron a dos personas y aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 25 cartuchos y 60 dosis de metanfetamina.

En acciones conjuntas en Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito, se reportó la detención de 11 personas, así como el decomiso de 7 cartuchos, 82 dosis de metanfetamina, 110 de marihuana, 100 de heroína, 4 de cocaína, 15 cigarros con marihuana, una pipa de vidrio, 3 vehículos y 2 inmuebles.

Más de 72 toneladas de droga han sido incautadas. (FOTO: X: @SSeguridad_Mich)

En Sinaloa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la localización e inhabilitación de 8 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán y Cosalá.

En estos puntos, se aseguraron 3 mil 890 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina y 2 condensadores. Además, en Navolato, las fuerzas de seguridad detuvieron a 4 personas y confiscaron 10 armas de fuego, varios cargadores, una caja metálica con municiones a granel y una cubeta con ponchallantas.

En el estado de Sonora, los operativos se desplegaron en Empalme y Nogales.

En Empalme, se detuvo a una persona y se aseguraron un vehículo, un arma corta, un cargador, 4 cartuchos útiles, mil 700 dosis de cristal, mil 880 de marihuana y 125 de cocaína, además de sesenta pipas de cristal, cuatro equipos de radiocomunicación y diversos ponchallantas.

Los operativos se da bajo una constante guerra contra el narcotráfico. Créditos: Cuartoscuro/ José Betanzos Zárate

En Nogales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó el aseguramiento de 45 mil litros de hidrocarburo, 14 tractocamiones, 2 vehículos, 6 cisternas, 3 bombas de trasvase y un inmueble.

En Tamaulipas, las acciones se centraron en San Fernando, donde las autoridades aseguraron 3 armas largas, 18 cargadores, 320 cartuchos, 2 chalecos tácticos, 2 placas balísticas y un vehículo con reporte de robo y blindaje artesanal.

El conjunto de estos operativos generó una afectación económica relevante para la delincuencia organizada, al limitar sus recursos y capacidad de operación en la región.