México

Marie Claire Harp, conductora de La Casa de los Famosos 3, choca su auto mientras huye de la prensa

La también ex habitante del reality show 24/7 vivió un percance al abandonar las instalaciones de Televisa

Por Jazmín González

Guardar
Marie Claire Harp - Foto:
Marie Claire Harp - Foto: Televisa

Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México, tuvo un percance al abandonar las instalaciones de Televisa en su intento por evitar a un grupo de periodistas, lo que terminó dañando su automóvil.

El momento fue captado en un video que se difundió ampliamente en redes sociales y expuso la presión mediática que rodea a la presentadora, especialmente por los rumores sobre su vida sentimental y su participación en el reality show 24/7.

Marie Claire Harp - Diseño:
Marie Claire Harp - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Marie Claire Harp choca su auto al salir de Televisa mientras huye de la prensa

De acuerdo con los videos compartidos en plataformas digitales, varios reporteros aguardaban en el estacionamiento de Televisa con la intención de interrogar a la presentadora de 32 años sobre su presunta cercanía con Jorge Losa, actor y ex de Ferka, conductora de “Venga la Alegría, fin de semana”.

Al darse cuenta de la insistencia de la prensa, Marie Claire optó por salir rápidamente en su vehículo, lo que derivó en un leve choque que quedó registrado ante las cámaras. Rápidamente el momento se viralizó en TikTok, generando una ola de reacciones entre los usuarios.

Su actitud desató comentarios divididos, pues mientras un sector defendió la actitud de la presentadora, argumentando que su reacción fue una forma de evitar el acoso mediático. Otros interpretaron su silencio como una señal que podría confirmar los rumores sobre su vida personal.

“El silencio de Harp podría decir más que mil palabras”, se lee en uno de los comentarios más destacados en la plataforma digital.

Marie Claire Harp en la
Marie Claire Harp en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Cabe mencionar que las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Marie Claire Harp y Jorge Losa cobraron fuerza luego de que usuarios recordaran un capítulo del pódcast ‘Dopamina2’, donde la exnovia de Losa lo cuestionó sobre supuestos coqueteos, a lo que él respondió de manera enigmática.

Marie Claire rompe el silencio sobre supuesta relación con Jorge Losa

Ante la difusión de rumores que la vinculaban con una supuesta separación, la conductora rechazó cualquier implicación y consideró infundadas todas las versiones, pues explicó que los comentarios surgieron a partir de interpretaciones erróneas sobre un pódcast realizado por Ferka y Jorge.

“Es una estupidez, una total y absoluta estupidez. Ese mismo día, yo le escribí a Ferka y me dijo: ‘Están locos’. También me escribió Jorge. Esas fueron las conclusiones que la gente sacó por un pódcast que hicieron", comentó en un live.

Asimismo, manifestó que, frente a lo absurdo prefiere no desgastarse respondiendo públicamente.

Temas Relacionados

Marie Claire HarpLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 3Jorge Losamexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo puedes sustituir el acitrón en tu receta de chiles en nogada para ayudar al medio ambiente

Este ingrediente solía extraerse de la biznaga, aunque hoy en día está planta está protegida por la sobreexplotación

Cómo puedes sustituir el acitrón

Gobernador de Jalisco reacciona a petición para cancelar show de los Aguilar en el Grito de Independencia, ¿qué dijo?

La petición en la plataforma de Change.org ya supera las 152 mil firmas

Gobernador de Jalisco reacciona a

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Puebla, según la IA?

El estado es uno de los que más tiene localidades dentro del programa, con un total de 12

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Sin participación de organizaciones civiles, la FGR designa en fast track al titular de la fiscalía de Derechos Humanos

El país atraviesa una crisis de Derechos Humanos, que ha sido señalada incluso por organismos internacionales, razón por la cual se pide considerar el perfil adecuado

Sin participación de organizaciones civiles,

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 4 de septiembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Linchan a presunto asesino de

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

ENTRETENIMIENTO

Gobernador de Jalisco reacciona a

Gobernador de Jalisco reacciona a petición para cancelar show de los Aguilar en el Grito de Independencia, ¿qué dijo?

Elaine Haro critica la llamada de Facundo con su novia Delia en La Casa de los Famosos 3: “Fue como correcta”

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

DEPORTES

Kevin Mier, portero de Cruz

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”