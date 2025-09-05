Marie Claire Harp, conductora de La Casa de los Famosos 3, choca su auto mientras huye de la prensa

Marie Claire Harp - Foto: Televisa

Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México, tuvo un percance al abandonar las instalaciones de Televisa en su intento por evitar a un grupo de periodistas, lo que terminó dañando su automóvil.

El momento fue captado en un video que se difundió ampliamente en redes sociales y expuso la presión mediática que rodea a la presentadora, especialmente por los rumores sobre su vida sentimental y su participación en el reality show 24/7.

Marie Claire Harp - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Marie Claire Harp choca su auto al salir de Televisa mientras huye de la prensa

De acuerdo con los videos compartidos en plataformas digitales, varios reporteros aguardaban en el estacionamiento de Televisa con la intención de interrogar a la presentadora de 32 años sobre su presunta cercanía con Jorge Losa, actor y ex de Ferka, conductora de “Venga la Alegría, fin de semana”.

Al darse cuenta de la insistencia de la prensa, Marie Claire optó por salir rápidamente en su vehículo, lo que derivó en un leve choque que quedó registrado ante las cámaras. Rápidamente el momento se viralizó en TikTok, generando una ola de reacciones entre los usuarios.

Su actitud desató comentarios divididos, pues mientras un sector defendió la actitud de la presentadora, argumentando que su reacción fue una forma de evitar el acoso mediático. Otros interpretaron su silencio como una señal que podría confirmar los rumores sobre su vida personal.

“El silencio de Harp podría decir más que mil palabras”, se lee en uno de los comentarios más destacados en la plataforma digital.

Marie Claire Harp en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Cabe mencionar que las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Marie Claire Harp y Jorge Losa cobraron fuerza luego de que usuarios recordaran un capítulo del pódcast ‘Dopamina2’, donde la exnovia de Losa lo cuestionó sobre supuestos coqueteos, a lo que él respondió de manera enigmática.

Marie Claire rompe el silencio sobre supuesta relación con Jorge Losa

Ante la difusión de rumores que la vinculaban con una supuesta separación, la conductora rechazó cualquier implicación y consideró infundadas todas las versiones, pues explicó que los comentarios surgieron a partir de interpretaciones erróneas sobre un pódcast realizado por Ferka y Jorge.

“Es una estupidez, una total y absoluta estupidez. Ese mismo día, yo le escribí a Ferka y me dijo: ‘Están locos’. También me escribió Jorge. Esas fueron las conclusiones que la gente sacó por un pódcast que hicieron", comentó en un live.

Asimismo, manifestó que, frente a lo absurdo prefiere no desgastarse respondiendo públicamente.