Marianne Gonzaga relata cómo fue estar en prisión tras acuchillar a Valentina Gilabert: “Aprendí a barrer”

La influencer narró lo que hizo durante 5 meses privada de su libertad

Por Ignacio Izquierdo

La joven quedó en libertad
La joven quedó en libertad tras cinco meses presa. (@marianne_rc)

El testimonio público de Marianne Gonzaga sobre su paso por el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (SEMA), tras el ataque con un arma blanca contra Valentina Gilabert en febrero de 2025, ha desatado un activo debate en redes sociales.

Marianne, quien pasó más de cinco meses recluida en ese centro penitenciario de la Ciudad de México, ha optado por detallar su experiencia de detención a través de videos difundidos en su cuenta de TikTok, relatando con detalle desde sus rutinas diarias hasta los desafíos personales que enfrentó durante su estancia.

La influencer reconoció que convivió con menos de 20 internas, y que esa convivencia le permitió aprender nuevas tareas cotidianas, entre ellas barrer y lavar su ropa correctamente, actividades que formaban parte de la dinámica del centro. Gonzaga especificó que su día empezaba a las seis de la mañana; limpiaba su espacio, lavaba la ropa y asistía a varias clases y talleres.

Agregó además que el menú del lugar ocasionó un aumento de peso debido a que, según sus palabras, “la comida era muy grasosa”, aunque ya en libertad ha podido recuperar su dieta y su peso anterior.

Usuarios tunden a Marianne Gonzaga por su testimonio

La influencer fue liberada tras 5 meses Crédito: TikTok/mariannerc

La polémica emergió en el ámbito digital cuando algunos usuarios elogiaron la apertura de la influencer al compartir detalles de su experiencia penitenciaria, valorando la “transparencia” de sus relatos.

En contraste, otros la criticaron duramente por la aparente serenidad con la que describe su vida en detención, dado que el motivo de su reclusión fue el ataque a Valentina Gilabert, quien resultó con múltiples heridas.

Tras cumplir con el proceso judicial correspondiente, la creadora de contenido fue liberada y, desde entonces, se ha dedicado a compartir en sus plataformas sociales los aprendizajes y actividades desarrolladas durante su tiempo en el SEMA.

Estas son algunas críticas contra Marianne:

Valentina Gilabert sobrevivió a 15
Valentina Gilabert sobrevivió a 15 puñaladas (Archivo)

“Lo cuenta como si hubiera ido a un campamento”, “Conclusión: se fue de vacaciones mientras Valentina luchaba por su vida”, “Entiende que NO eres la VÍCTIMA”, “¿En qué tipo de sociedad vivimos? Está grabando un GRWM mientras cuenta su experiencia en un centro de reclusión para menores, al que fue enviada por haber apuñalado a Valentina”, “En conclusión: la trataron bien, luego salió a contar su maravillosa experiencia, no hubo justicia, FIN”.

