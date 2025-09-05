La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Después de su caída durante una de las pruebas, Polanco tuvo una plática con Elaine Haro en la que dejó ver sus deseos de que pierda la prueba de salvación para que ella pueda permanecer en la casa pese a sus lesiones.
Mar Contreras se sinceró con Shiky sobre la caída que vivió Dalílah durante una de las pruebas de la casa y la dejó lastimada. La actriz de ‘La Familia P.Luche’ aún permanece en la casa, pero sus compañeros parecen no estar de acuerdo, pues creen que su situación le impedirá realizar las pruebas en plenitud.
Desde que se enteró de su nominación, Aarón Mercury le pidió a los habitantes de su cuarto que en caso de ganar la salvación saquen a Abelito de la placa de nominados.
Ahora que Elaine Haro tiene la posibilidad de ganar la salvación, el creador de contenido volvió a insistir en que su compañero debe ser rescatado de la posible eliminación.
‘El Guana’ y Elaine Haro se enfrentarán en una prueba por la salvación para sacar de la placa de nominados a uno de sus compañeros. Actualmente, los habitantes que están en riesgo de salir son: Abelito, Aarón Mercury, Dalílah Polanco, Facundo y Shiky.
Según algunas encuestas realizadas en redes sociales, los famosos con menos votos hasta ahora son los que pertenecen al cuarto día.
La reciente llamada telefónica entre Facundo y su novia Delia dentro de La Casa de los Famosos México ha generado debate entre los participantes, especialmente tras el comentario de Elaine Haro, quien cuestionó la falta de expresividad en la conversación.