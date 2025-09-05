La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Mar Contreras no apoya la idea de que Dalílah Polanco siga en la casa

Mar Contreras se sinceró con Shiky sobre la caída que vivió Dalílah durante una de las pruebas de la casa y la dejó lastimada. La actriz de ‘La Familia P.Luche’ aún permanece en la casa, pero sus compañeros parecen no estar de acuerdo, pues creen que su situación le impedirá realizar las pruebas en plenitud.