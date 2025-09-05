Esta es la bonita casa de Aarón Mercury, uno de los favoritos para la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Aarón Hernández González, mejor conocido como Aaron Mercury. (Instagram)

El ascenso de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México ha sorprendido a la audiencia, ya que el joven influencer ingresó al programa con un perfil bajo y escaso reconocimiento entre los seguidores del reality. A pesar de este inicio, Aarón Mercury ha logrado posicionarse como uno de los participantes con mayor respaldo del público, al punto de ser considerado uno de los favoritos para alcanzar la final.

Durante su estancia en el programa, Aarón Mercury se integró al Cuarto Noche, donde forjó una estrecha amistad con Abelito y Aldo de Nigris. Esta relación ha sido clave en su desarrollo dentro de la competencia, permitiéndole consolidar alianzas y fortalecer su presencia ante las cámaras. La conexión con sus compañeros y su evolución personal han sido factores determinantes para que la audiencia le brinde un apoyo creciente.

Así es la casa de Aarón Mercury (captura de pantalla)

Aunque al inicio muchos espectadores no conocían a Aarón Mercury, su desempeño y carisma han transformado esa falta de popularidad inicial en un sólido respaldo, lo que lo perfila como un posible finalista en la actual edición del programa.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Aarón llegó a compartir imágenes de su hogar, una casa que pudo adquirir gracias a su trabajo y esfuerzo.

Ninel Conde insinuó que Aarón es gay, pero la tundieron sus fans

Así es la casa de Aarón Mercury (captura de pantalla)

Las declaraciones de Ninel Conde tras su salida de La Casa de los Famosos México han generado reacciones divididas en redes sociales, principalmente por sus comentarios acerca de Aarón Mercury, con quien compartió varias semanas dentro del reality.

En una transmisión en vivo reciente, la cantante y actriz se refirió a Mercury en femenino, lo que fue interpretado por parte del público como una insinuación sobre la orientación sexual del participante.

Así es la casa de Aarón Mercury (captura de pantalla)

En el fragmento que circula actualmente en plataformas digitales, Conde expresa: “Yo con La Aarona me llevaba así, pero La Aarona también era bien llevada conmigo. Lo que pasa es que nunca sacaron lo que esa comadre decía de mí”. Las palabras y el uso del apodo “La Aarona” generaron rápidamente debates entre los seguidores del llamado Cuarto Noche, grupo al cual pertenecía Mercury en el programa.

Algunos admiradores del influencer manifestaron su malestar por la manera en la que Conde se refirió a él, considerando inapropiado el uso del género femenino.