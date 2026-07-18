Pronóstico del clima en México: lluvias intensas y posible ciclón tropical activan alertas para este sábado 18 de julio

Se esperan fuertes lluvias en diversas entidades del país (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este viernes, la madrugada y el transcurso del sábado persistirán las condiciones para lluvias intensas, vientos fuertes y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, debido a la interacción del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y la evolución de la onda tropical número 19, la cual podría dar origen a un ciclón tropical frente al Pacífico mexicano.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves y encharcamientos, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.

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Lluvias intensas en el norte y occidente del país

Durante la noche y la madrugada del sábado se pronostican lluvias puntuales intensas en el oeste de Durango y la zona centro de Sinaloa, mientras que se esperan lluvias muy fuertes en el oeste y suroeste de Chihuahua.

Asimismo, habrá lluvias fuertes en el este de Sonora, así como chubascos en Baja California y Baja California Sur.

En el occidente, centro y sureste del país, los canales de baja presión, junto con la humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, favorecerán lluvias muy fuertes en:

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Nayarit.

Jalisco.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Veracruz.

Además, se esperan lluvias fuertes en Coahuila, Zacatecas, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí y Estado de México, mientras que Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos.

Onda tropical 19 podría convertirse en ciclón tropical

La onda tropical 19 provoca intensas lluvias en el territorio mexicano, mientras una zona de baja presión en el océano Atlántico aumenta la probabilidad de formación ciclónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para este sábado, el SMN informó que la onda tropical número 19 será absorbida por una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicada al sur de las costas de Jalisco y Colima.

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Aunque el sistema aún se encuentra en etapa de evolución, su interacción con el monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos favorecerá condiciones de inestabilidad, incrementando el potencial de lluvias en buena parte del país.

El pronóstico señala que durante el día se presentarán lluvias intensas en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, además de precipitaciones fuertes y muy fuertes en diversas entidades del occidente, centro y sur del territorio nacional.

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Vientos fuertes y posibles afectaciones

Clima SMN

Además de las lluvias, el organismo prevé vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas.

También se registrarán vientos con rachas de 40 a 60 km/h en:

Baja California.

Zacatecas.

San Luis Potosí.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Estado de México.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

En el noreste del país continuará el evento de viento de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, situación que podría favorecer tolvaneras y reducción de visibilidad en algunos tramos carreteros.

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Persistirá el ambiente extremadamente caluroso en el noroeste

A pesar de las lluvias, el calor continuará siendo intenso en varias regiones del país. El SMN pronostica un ambiente muy caluroso en gran parte del noroeste de México, mientras que en el noreste de Baja California persistirán temperaturas extremadamente calurosas durante la tarde.

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar ríos o zonas inundadas, mantenerse alejada de árboles, anuncios espectaculares y estructuras que puedan caer por efecto del viento, además de seguir la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales de protección civil para prevenir riesgos derivados de las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana. Pronóstico del clima en México: lluvias intensas y posible ciclón tropical activan alertas para este sábado