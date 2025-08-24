Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

La actriz habló de su convivencia con el influencer dentro de LCDLFM (Infobae México/ Jovani Pérez)

Ninel Conde ha dado mucho de qué hablar desde que salió de La Casa de los Famosos México, debido a sus declaraciones tanto de la producción del reality show como de los habitantes con los que convivió durante las semanas que estuvo dentro.

Ahora fue el turno de Aarón Mercury, el joven que, pese a que entró a la competencia como uno de los menos fuertes y poco famoso para varias personas, poco a poco se ha ganado la confianza del público, a tal punto que ya se considera uno de los favoritos para ganar esta tercera temporada del programa de televisión.

En una transmisión en vivo, Ninel Conde habló sobre Aarón Mercury y se refirió a él en femenino, lo que provocó que los fans la acusaran de insinuar que es gay.

¿Qué dijo Ninel de Aarón?

La eliminada de 'La Casa de los Famosos México' insinuó que el joven es gay crédito: TikTok/todolikeonolike

En clip del momento circula por las redes sociales y en él se ve a la cantante diciendo:

“Yo con La Aarona me llevaba así, pero La Aarona también era bien llevada conmigo. Lo que pasa es que nunca sacaron lo que esa comadre decía de mí”.

Y explicó: “Cuando pasaba me bufaba y decía ‘osh’. Así nos llevábamos’.

Por supuesto, la forma en la que Ninel Conde se expresó no le gustó nada a los fans del integrante del Cuarto Noche, quienes no dudaron en criticarla. En redes sociales se pueden leer mensajes como:

Crédito: aaronmercury / Instagram

“Si es o no es, ella no tiene el derecho de sacar a alguien ni decirle de esa manera. ¿La Aarona? ¿Qué le pasa?" Bueno y si fuera qué, eso no va cambiar que sus fans lo apoyen, pero lo que está mal aquí es querer perjudicar a una persona y querer hablar de él sin él poderse defender, porque él está adentro y ella afuera, ahora a Ninel, quién le da derecho de hablar de la orientación de una persona, eso no se hace, nunca se difama, se obliga ni se saca a nadie del clóset".

También comentarios como: “No soportó que el fandom de Aarón la sacó”, “Tranquilas, eso no es violencia de género, ni discriminación, y mucho menos agresión, si dijera quítate, entonces si enojense”, “Y si sí es hermana en que les afecta, cada quién es lo que quiere ser” y "No es gay, solo la Ninel no está soportando que fue la tercera eliminada y está empezando su campaña de desprestigio".