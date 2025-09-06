Mar Contreras no apoya la idea de que Dalílah Polanco se quede en la competencia tras sufrir fracturas en su cuerpo

Mar Contreras asegura que si ella se hubiera lesionado ya estaría en su casa. (Captura de pantalla YouTube)

Mar Contreras y Dalilah Polanco han vuelto parte de La Casa de los Famosos México sus constantes enfrentamientos por cuestiones de limpieza y control en el reality show.

Con el paso de las semanas, sus roces se han ido intensificando, pues en las últimas ocasiones han estado juntas en la placa de los nominados, lo que las ha llevado a sincerarse y decir de frente lo que piensan la una de la otra.

Sin embargo, una reciente caída de la actriz de “La Familia P.Luche” podría cambiar por completo la manera de jugar de ambas, aunque siguen sin estar de acuerdo en su forma de jugar.

Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

Mar Contreras desaprueba que Dalílah Polanco esté lesionada en la competencia

Horas después de que Dalílah Polanco regresó a la casa y admitió que sería un reto seguir en la competencia, Mar Contreras y Shiky tuvieron una plática en la que hablaron sobre el estado de salud de la actriz.

Todo comenzó cuando el integrante de cuarto día insinuó que en caso de que ‘El Guanna’ conserve la salvación la actriz será eliminada de la placa de nominados.

En respuesta, la intérprete de “Teresa” cuestionó la decisión del equipo, pues considera que Polanco no está en las mejores condiciones para permanecer en la competencia.

“¿Pero salvarla así? ¿Va a estar seis semanas así? Sabiendo las cuestiones más, supongo que ustedes hablan de la salvación en su cuarto“, comentó.

Dalílah Polanco regresa a LCDLFM. (Captura de pantalla)

Por su parte, Shiky compartió que era una decisión que tenían tomada desde antes del accidente de su compañera en la prueba por el robo de la salvación, pero Contreras insistió en que la decisión debería evaluarse.

Dalílah Polanco no piensa rendirse pese a fracturas en su cuerpo, asegura Shiky

Ante la insistencia de su compañera, Shiky confesó que no cree que exista la posibilidad de que Polanco se rinda en la competencia, pues si él estuviera en la misma situación no sabría que hacer.

“No creo que se quiera rendir, pero si yo estuviera así no sería un plus para la casa, la verdad, pero no soy ella. No creo que quiera irse, no creo que esté en su mente, estoy seguro, está hablando con Facudo de pruebas que podría hacer”, comentó.

Las actrices han tenido varios roces en la competencia.(IG)

Para finalizar con el tema, la intérprete de melodramas señaló que en su lugar ya estaría en su casa o haciendo las maletas para salir del reality show.

“Aparte tiene que estar en reposo, es algo que se tiene que plantear a detalle, creo yo, si yo estuviera en esa situación, yo diría: ‘¿qué coños hago aquí?“, concluyó.