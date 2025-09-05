México

Usuarios aseguran que Elaine Haro reveló el fraude de La Casa de los Famosos México 3 para favorecer al cuarto día

La habitante más joven del reality show se habría percatado de un importante detalle durante la prueba por la salvación

Por Jazmín González

Guardar
El polémico comentario de Elaine
El polémico comentario de Elaine Haro que desató especulaciones sobre fraude en La Casa de los Famosos México. (Instagram @elaineharomusic)

Durante la noche del pasado 4 de septiembre, los habitantes de La Casa de los Famosos México se enfrentaron en nueva prueba para convertirse en los retadores de ‘El Guana’ por la salvación.

Debido a que el integrante de ‘La familia disfuncional’ es el líder de la semana, tiene la posibilidad de sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominados, pero debe defender dicho beneficio.

En esta ocasión, su retadora será Elaine Haro, integrante del cuarto noche, quien se percató de un detalle que muchos seguidores del programa interpretaron como fraude.

Elaine Haro competirá contra Guana
Elaine Haro competirá contra Guana para poder salvar a un habitante nominado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Aseguran que Elaine Haro se percató del favoritismo de La Casa de los Famosos 3

Elaine Haro y Shiky llegaron al ‘Elevador del destino’ después de superar una prueba en la que debían deslizar una pelota a lo largo de un tablero repleto de celdas, acumulando puntos para convertirse en finalistas.

De esa forma, ambos participaron en un nuevo reto lleno de preguntas, donde Haro respondió correctamente la mayor cantidad y así obtuvo el derecho a competir contra ‘El Guana’ por el poder de la salvación.

Poco después de conseguir el triunfo, la actriz de 22 años hizo un comentario que llamó la atención de los televidentes, quienes aseguraron que la joven ya se había dado cuenta del fraude que hay en algunas pruebas y favorecen al cuarto día.

La joven actriz habría revelado el detalle por el que ganó Shiky una de las pruebas Crédito: ViX

“Hay veces donde rebota y otras en que no rebota, porque creo que a ti te rebotaban mucho, Shiky, y tu pelota (Facundo) no rebotaba nada”, comentó Haro.

Minutos después aseguró que todo se habría tratado del “azar”, ya que no se podían ver los números; sin embargo, sus palabras se viralizaron rápidamente, y varios internautas aseguraron que la prueba “estaba arreglada”.

“En ese momento los del cuarto día sintieron el verdadero terror”, “Se quedaron fríos, qué buena exhibida”, “Así se vio acá afuera, que favorecieron al Shiky” y “Todos nos dimos cuenta de esa trampa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

¿Quién se podría salvar de ser eliminado tras conocer al ganador de la salvación?

Desde antes de que Dalílah Polanco tuviera una aparatosa caída en el jardín de la casa, los habitantes del cuarto día mencionaron que en caso de ganar la salvación sacarían de la placa a la única mujer de su cuarto.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mientras que los participantes de ‘Noche’ han dejado entrever que podrían rescatar a Abelito tras petición de Aarón Mercury.

Temas Relacionados

Elaine HaroShikyFacundoLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Diablos Rojos de México vencen a los Piratas de Campeche y están a 1 juego de llegar a la Serie del Rey

El sexto juego será en la Ciudad de México, en el estadio Alfredo Harp Helú

Diablos Rojos de México vencen

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: Dalílah Polanco podría ser salvada de la nominación tras su aparatosa caída

La Casa de los Famosos

Ataque armado en Ciudad Juárez, Chihuahua deja 5 muertos y un herido

Una persona más resultó herida en el ataque, sin embargo, aun no hay detenidos

Infobae

Terence Crawford revela cuál es el secreto para tener éxito en subir de divisiones previo a su pelea con Canelo Álvarez

El estadounidense escalará dos categorías más de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Terence Crawford revela cuál es

América da a conocer los precios de los boletos para el clásico nacional contra Chivas

Usuarios en redes sociales se quejaron por los elevados precios para el encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes

América da a conocer los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en Ciudad Juárez,

Ataque armado en Ciudad Juárez, Chihuahua, deja 5 muertos y un herido

Policía de Ecuador incauta 300 bloques de cocaína en el puerto de Guayaquil que serían enviados a México

Asesinan a Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública en Oaxaca, mientras cenaba en Veracruz | Video

Operación Frontera Norte: casi 7 mil detenidos y más de 70 toneladas de droga incautadas

Ataque armado en La Concordia, Sinaloa, deja tres personas muertas y una más herida

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

El inesperado giro en la carrera de la Miss Universo Julia Gama que une Brasil y México

¿Lloverá durante el concierto de Residente en el Zócalo? Este es el pronóstico del clima para el sábado 6 de septiembre

Luz María Zetina desata críticas feroces por querer sustituir a Yolanda Andrade durante su convalecencia

Kamasi Washington traerá el impulso del jazz contemporáneo a CDMX: estos son los precios oficiales para su concierto

DEPORTES

Diablos Rojos de México vencen

Diablos Rojos de México vencen a los Piratas de Campeche y están a 1 juego de llegar a la Serie del Rey

Terence Crawford revela cuál es el secreto para tener éxito en subir de divisiones previo a su pelea con Canelo Álvarez

América da a conocer los precios de los boletos para el clásico nacional contra Chivas

El regreso de la NFL, la pasión de la Fórmula 1 y el cierre del US Open se cruzan en un solo fin de semana

México vs Japón, IA revela al ganador del partido amistoso en Estados Unidos