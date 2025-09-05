Usuarios aseguran que Elaine Haro reveló el fraude de La Casa de los Famosos México 3 para favorecer al cuarto día

El polémico comentario de Elaine Haro que desató especulaciones sobre fraude en La Casa de los Famosos México. (Instagram @elaineharomusic)

Durante la noche del pasado 4 de septiembre, los habitantes de La Casa de los Famosos México se enfrentaron en nueva prueba para convertirse en los retadores de ‘El Guana’ por la salvación.

Debido a que el integrante de ‘La familia disfuncional’ es el líder de la semana, tiene la posibilidad de sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominados, pero debe defender dicho beneficio.

En esta ocasión, su retadora será Elaine Haro, integrante del cuarto noche, quien se percató de un detalle que muchos seguidores del programa interpretaron como fraude.

Elaine Haro competirá contra Guana para poder salvar a un habitante nominado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Aseguran que Elaine Haro se percató del favoritismo de La Casa de los Famosos 3

Elaine Haro y Shiky llegaron al ‘Elevador del destino’ después de superar una prueba en la que debían deslizar una pelota a lo largo de un tablero repleto de celdas, acumulando puntos para convertirse en finalistas.

De esa forma, ambos participaron en un nuevo reto lleno de preguntas, donde Haro respondió correctamente la mayor cantidad y así obtuvo el derecho a competir contra ‘El Guana’ por el poder de la salvación.

Poco después de conseguir el triunfo, la actriz de 22 años hizo un comentario que llamó la atención de los televidentes, quienes aseguraron que la joven ya se había dado cuenta del fraude que hay en algunas pruebas y favorecen al cuarto día.

La joven actriz habría revelado el detalle por el que ganó Shiky una de las pruebas Crédito: ViX

“Hay veces donde rebota y otras en que no rebota, porque creo que a ti te rebotaban mucho, Shiky, y tu pelota (Facundo) no rebotaba nada”, comentó Haro.

Minutos después aseguró que todo se habría tratado del “azar”, ya que no se podían ver los números; sin embargo, sus palabras se viralizaron rápidamente, y varios internautas aseguraron que la prueba “estaba arreglada”.

“En ese momento los del cuarto día sintieron el verdadero terror”, “Se quedaron fríos, qué buena exhibida”, “Así se vio acá afuera, que favorecieron al Shiky” y “Todos nos dimos cuenta de esa trampa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

¿Quién se podría salvar de ser eliminado tras conocer al ganador de la salvación?

Desde antes de que Dalílah Polanco tuviera una aparatosa caída en el jardín de la casa, los habitantes del cuarto día mencionaron que en caso de ganar la salvación sacarían de la placa a la única mujer de su cuarto.

(Captura de pantalla)

Mientras que los participantes de ‘Noche’ han dejado entrever que podrían rescatar a Abelito tras petición de Aarón Mercury.