Estafiate: la planta mexicana que reduce los gases y alivia el dolor menstrual

A pesar de sus beneficios pocas personas saben de su existencia y propiedades

Por Abigail Gómez

Esta hierba forma parte de la enorme lista de plantas mexicanas con propiedades medicinales. (Gardenology.org/Wikipedia)

El estafiate es una planta medicinal cuyo nombre científico es Artemisia ludoviciana. Pertenece a la familia de las asteráceas y es originaria de América del Norte y Central y se reconoce por sus hojas de color gris plateado y su aroma característico.

Tradicionalmente, el estafiate se utiliza en la herbolaria mexicana principalmente para tratar trastornos digestivos como indigestión, aunque se le reconocen algunas otras propiedades medicinales.

Es debido a sus beneficios que ha usado desde tiempos milenarios para tratar diferentes tipos de molestias de manera natural, sobre lo cuál te contamos aquí, además de cómo consumirla de forma segura y saludable.

El color ligeramente plateado de sus hojas suele ser algo característico de esta planta. (FB: PadreHuerto)

Estos son los beneficios del estafiate para la salud

Como mencionamos, el estafiate (Artemisia ludoviciana) se ha empleado tradicionalmente en la medicina herbolaria por los siguientes beneficios para la salud:

  • Alivio de problemas digestivos: Se utiliza para reducir síntomas de indigestión, cólicos, dolor abdominal, gases y diarrea.
  • Antiparasitario: El estafiate se ha empleado para combatir parásitos intestinales en preparaciones orales.
  • Regulación menstrual: Se ha usado para mitigar dolores y molestias menstruales, así como para regular el ciclo.
  • Propiedades antiinflamatorias: Sus compuestos actúan como antiinflamatorio suave en molestias musculares o articulares.
  • Alivio de resfriados y gripes: En infusión o vaporizaciones, se recurre al estafiate para aliviar síntomas de resfriados leves y molestias en la garganta.
  • Acción calmante en la piel: En cataplasmas, puede contribuir a aliviar picaduras de insectos o irritaciones leves.
Esta planta es reconocida por sus propiedades digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar estafiate para obtener sus beneficios

La forma más habitual de tomar estafiate para aprovechar sus beneficios es en infusión. El procedimiento es el siguiente:

  1. Infusión tradicional: Coloca una cucharadita de hojas secas de estafiate en una taza y agrega agua hirviendo. Tapa y deja reposar entre 5 y 10 minutos. Cuela antes de beber.
  2. Dosis recomendada: Se acostumbra tomar una taza de la infusión hasta dos veces al día. No se recomienda exceder esta cantidad ni tomarla durante más de una semana seguida.
  3. Uso para molestias digestivas o menstruales: Consume la infusión después de comidas o cuando aparezcan síntomas de indigestión, cólicos o malestar menstrual y solo para malestares ocasionales.
  4. Modo tópico (cataplasma: Para irritaciones leves en la piel, humedece hojas de estafiate y colócalas sobre la zona afectada, cubriendo brevemente con una gasa.

El consumo prolongado o en grandes cantidades puede causar efectos secundarios. Niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben consultar a un profesional de la salud antes de usar estafiate.

Estos importante mencionar que al ser un remedio natural su consumo debe ser moderado y nunca durante periodos prolongados.

