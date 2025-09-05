Estafiate: la planta mexicana que reduce los gases y alivia el dolor menstrual

El estafiate es una planta medicinal cuyo nombre científico es Artemisia ludoviciana. Pertenece a la familia de las asteráceas y es originaria de América del Norte y Central y se reconoce por sus hojas de color gris plateado y su aroma característico.
Tradicionalmente, el estafiate se utiliza en la herbolaria mexicana principalmente para tratar trastornos digestivos como indigestión, aunque se le reconocen algunas otras propiedades medicinales.
Es debido a sus beneficios que ha usado desde tiempos milenarios para tratar diferentes tipos de molestias de manera natural, sobre lo cuál te contamos aquí, además de cómo consumirla de forma segura y saludable.
Estos son los beneficios del estafiate para la salud
Como mencionamos, el estafiate (Artemisia ludoviciana) se ha empleado tradicionalmente en la medicina herbolaria por los siguientes beneficios para la salud:
- Alivio de problemas digestivos: Se utiliza para reducir síntomas de indigestión, cólicos, dolor abdominal, gases y diarrea.
- Antiparasitario: El estafiate se ha empleado para combatir parásitos intestinales en preparaciones orales.
- Regulación menstrual: Se ha usado para mitigar dolores y molestias menstruales, así como para regular el ciclo.
- Propiedades antiinflamatorias: Sus compuestos actúan como antiinflamatorio suave en molestias musculares o articulares.
- Alivio de resfriados y gripes: En infusión o vaporizaciones, se recurre al estafiate para aliviar síntomas de resfriados leves y molestias en la garganta.
- Acción calmante en la piel: En cataplasmas, puede contribuir a aliviar picaduras de insectos o irritaciones leves.
Cómo tomar estafiate para obtener sus beneficios
La forma más habitual de tomar estafiate para aprovechar sus beneficios es en infusión. El procedimiento es el siguiente:
- Infusión tradicional: Coloca una cucharadita de hojas secas de estafiate en una taza y agrega agua hirviendo. Tapa y deja reposar entre 5 y 10 minutos. Cuela antes de beber.
- Dosis recomendada: Se acostumbra tomar una taza de la infusión hasta dos veces al día. No se recomienda exceder esta cantidad ni tomarla durante más de una semana seguida.
- Uso para molestias digestivas o menstruales: Consume la infusión después de comidas o cuando aparezcan síntomas de indigestión, cólicos o malestar menstrual y solo para malestares ocasionales.
- Modo tópico (cataplasma: Para irritaciones leves en la piel, humedece hojas de estafiate y colócalas sobre la zona afectada, cubriendo brevemente con una gasa.
El consumo prolongado o en grandes cantidades puede causar efectos secundarios. Niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben consultar a un profesional de la salud antes de usar estafiate.
Estos importante mencionar que al ser un remedio natural su consumo debe ser moderado y nunca durante periodos prolongados.