El inesperado giro en la carrera de la Miss Universo Julia Gama que une Brasil y México

Para la actriz y conductora llegar a México le ayudó a consolidar su carrera en el mercado hispanohablante. (Julia Gama)

El reciente nombramiento de Julia Gama como directora de operaciones de Miss Universe Brasil marca un nuevo capítulo en la carrera de una de las figuras más reconocidas del mundo hispanohablante. Gama, quien se consolidó como Miss Brasil y ha destacado como actriz, conductora y modelo, asume este reto con la intención de fortalecer la representación latina y potenciar el intercambio cultural entre Brasil y México, países que han sido clave en su desarrollo profesional y personal.

La designación de Gama la coloca al frente de la gestión operativa de la franquicia Miss Universe Brasil, bajo la dirección nacional de Rodrigo Ferro. Este nuevo rol implica coordinar un equipo numeroso y liderar la preparación de las candidatas que representarán a Brasil en el certamen internacional. Para Gama, la oportunidad representa la culminación de años de trabajo y una plataforma para impulsar los sueños de más mujeres brasileñas. “Es una oportunidad que por muchos años anhelé y ahora es real. Es mucho trabajo, pero va a valer la pena”, expresó para Infobae México sobre este desafío, que combinará con su carrera artística y su residencia en México.

La trayectoria de Gama ilustra cómo los certámenes de belleza pueden ser mucho más que una competencia. Desde su experiencia en Miss Universo, la brasileña identificó el potencial de estos eventos como plataformas de desarrollo integral. “Para prepararte para un certamen tienes que estar lista en múltiples sentidos, en todas las disciplinas”, explicó.

Su belleza ha traspasado fronteras y la ha posicionado como una de las más grandes promesas del entretenimiento. (IG Julia Gama)

El trampolín hacia tus sueños

Su visión estratégica le permitió utilizar Miss Universo como una plataforma para abrirse paso en el mercado hispanohablante, donde ha sido acogida por canales como Telemundo y ha consolidado su presencia como actriz y conductora. Gama subraya que el verdadero valor de estos certámenes radica en la capacidad de las participantes para aprovechar las oportunidades que ofrecen, más allá de la obtención de una corona.

La experiencia de integración de Gama en México ha sido fundamental en su percepción de la hermandad latinoamericana. Tras vivir en China y recorrer distintos países, encontró en México un hogar y una comunidad que la recibió con calidez. “La gente mexicana es tan generosa, tan calurosa, te recibe como uno de ustedes y así me siento”, relató.

Este vínculo se ha extendido a su familia en Brasil, que ha adoptado costumbres mexicanas y celebra la riqueza culinaria y cultural de ambos países. Para Gama, México representa un puente artístico y profesional que facilita el intercambio entre Brasil y el resto del mundo.

Su amor por México la ha llevado a adoptar varias costumbres y el acento combinado con su natal portugués. (IG Julia Gama)

Julia Gama y sus visión de una América Latina unida

En cuanto a la identidad latina, Gama reconoce que en ocasiones las brasileñas no son consideradas plenamente latinas por la diferencia de idioma, pero reivindica con firmeza su pertenencia a esta comunidad. “Mi alma se expresa mejor en español. Quiero y necesito trabajar en español”, afirmó. Destaca la energía y la pasión que caracterizan a las mujeres latinas en escenarios internacionales, así como la hermandad que une a los países de la región. “Cuando un latino brilla y logra sus sueños, abre la puerta para todos los demás. El sueño de uno es de todos”, reflexionó sobre el impacto colectivo de los logros individuales.

La carrera internacional de Gama ha estado marcada por la adaptación cultural y el aprendizaje constante. Su paso por China, India, Estados Unidos y México le ha enseñado el valor de la apertura y la empatía. “Cada cultura tiene mucho que enseñarnos. Cuando uno va abierto para aprender, para crecer, para conocer algo nuevo, eso es una llave importante para poder transitar en todo el mundo”, señaló. La distancia de su familia y amigos ha sido uno de los principales retos, pero ha aprendido a mantener relaciones sólidas a pesar de la separación física, experimentando lo que en portugués se denomina “saudade”, un sentimiento de añoranza cargado de belleza y nostalgia.

La brasileña asegura que no existe una hermandad en el mundo como la que tienen los latinos. (IG Julia Gama)

La belleza del alma, su distintivo

Comprometida con causas sociales, Gama utiliza su visibilidad para promover la salud mental, la empatía y la unión latina. Considera fundamental hablar de la salud mental sin estigmas ni prejuicios, y alienta a buscar ayuda profesional cuando sea necesario. “Hablar de esto es abrir el diálogo, abrir la comunicación para que las personas sepan que necesitan buscar ayuda”, sostuvo. Además, resalta la importancia de la empatía en la vida cotidiana y en la construcción de comunidades más solidarias. Para ella, la unión de los latinos y el apoyo mutuo son elementos esenciales para potenciar el desarrollo individual y colectivo.

De cara al futuro, Gama planea compaginar su nuevo rol empresarial con su carrera artística. Su base seguirá en México, donde continuará participando en proyectos televisivos, incluido un importante evento internacional en noviembre. La gestión de la franquicia Miss Universe Brasil la llevará a coordinar actividades en cerca de dos mil municipios, combinando tareas empresariales con la preparación artística de las candidatas. Su objetivo es que la representante brasileña en Miss Universo no solo lleve el nombre de su país, sino que también represente a toda la comunidad latina en el escenario global.