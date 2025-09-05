Corte mullet: el look perfecto para arrancar la temporada de otoño

El corte de cabello mullet es la opción ideal para arrancar el otoño con gran actitud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mullet es uno de los cortes de cabello que más se han vuelto icónicos, tanto en hombres como en mujeres, es un estilo que determina un cambio que se puede considerar radical pero con mucha presencia. Un corte retro que ha trascendido con el tiempo y que ha regresado con gran fuerza, ya que hay temporadas donde siempre se pone de moda y el otoño del 2025 no será la excepción.

Una tendencia que ha sabido adaptarse a los nuevos gustos y géneros, logrando por su versatilidad e indiscutible estilo marcar una diferencia que destaca. El corte de cabello mullet se ha convertido en uno de los estilos más usados y que más han gustado en los últimos tiempos, siendo grandes artistas y celebrities quienes lo han usado y lo han traído de nuevo al mundo de la moda.

Es un corte que en su momento llegó a ser considerado como uno de los más feos y diferentes de su época, pero este mismo se popularizó durante los años 70 gracias al reconocido David Bowie, y décadas más tarde alcanzó un reconocimiento más internacional por los Beastie Boys gracias a la canción de Mullet Head.

¿En qué consiste el corte mullet?

El mullet es un corte icónico y atrevido que destaca por su versatilidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estilo se volvió parte de lo que hoy se considera como algo diferente, atrevido y sobre todo con mucha personalidad, es la mejor opción si lo que buscas es un cambio de look que rompa barreras en cuanto a lo normal y que cautive por su vista.

En el 2025 llega con todo para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias, para posicionarse aún más como uno de los cortes de temporada que están arrasando durante el momento, la oportunidad perfecta para optar por algo que sea totalmente fresco, casual y versátil.

Se trata de llevar el cabello más corto en la parte de enfrente y de los lados, de la parte de la nuca dejarlo un poco más pronunciado y largo. Es una manera en la que se puede portar de manera elegante y arreglada o de una forma en que se vea más relajado e incluso desarreglado, permitiendo lucir un estilo cautivador y original.

En un artículo publicado por el portal web de InStyle lo definen como “ un corte de pelo de tendencia que, ya sea en su versión más sutil o radical, se caracteriza precisamente por jugar con los contrastes entre las secciones cortas y largas. Además, en muchas ocasiones incluye un flequillo largo, recto o asimétrico, para enmarcar el rostro y darle un plus de dinamismo” .

Celebridades que han usado el corte mullet

El mullet es un estilo fresco, relajado y practico para toda ocasión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Glamour describe el corte como “el mullet es un corte de pelo que se caracteriza por ser más corto en la parte frontal y más largo en la parte trasera (con las orejas como punto divisorio). A partir de ahí todas las variaciones son posibles: con o sin flequillo, patilla larga o patilla corta, diferentes largos, pelo liso, pelo rizado”.

Grandes artistas mundialmente reconocidas han optado por este look para innovar y mostrar un cambio radical y diferente, por ejemplo:

Rihanna

Rihanna con corte mullet Crédito: Instagram de Rihanna @badgalriri

La cantante y empresaria se ha destacado por su inigualable talento pero también por lo radical que ha sido en sus cambios de look y no se quedó atrás al portar el mullet.

Miley Cyrus

Miley Cyrus con corte mullet Credito: IG @mileycyrus

La cantante y actriz sin duda alguna impuso mucho estilo, logrando ser icónica al portar un mullet como uno de sus looks más atrevidos y recordados.