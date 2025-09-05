Aseguran más de 13 millones de dólares en metanfetamina oculta entre brócolis en la frontera

CBP revisó el vehículo (Freepik/Ilustrativa)

En Estados Unidos fue asegurado un cargamento de posible metanfetamina valuado en millones de dólares, el cual pretendía entrar al país de las barras y las estrellas desde México. Cuando los agentes revisaron el interior de la unidad encontraron la sustancia entre verduras.

Los hechos sucedieron en el Puente Internacional de Pharr, el cual conecta Reynosa, Tamaulipas en México con Pharr en Texas, EEUU. El 2 de septiembre elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revisaron un tráiler.

Dicha unidad llevaba un cargamento de brócoli y fue seleccionada para una revisión con un equipo canino, lo que derivó en el hallazgo de 488 paquetes con posible droga, los cuales dieron un peso de 671 kilogramos de la sustancia y que estaban en el techo del vehículo.

Los paquetes asegurados (CBP)

La imagen compartida por la CBP muestra los diversos paquetes envueltos en un material color gris metálico.

Los uniformados “interceptaron $13,233,900 [de dólares] en presunta metanfetamina oculta en un remolque”, según detalla el informe compartido el 4 de septiembre. “Esta carga masiva de narcóticos no llegará a las calles estadounidenses”, añadió el Director del Puerto Carlos Rodríguez.

Es decir, el cargamento estaría valuado en alrededor de 247 millones 642 mil pesos mexicanos. No fueron compartidos detalles sobre el conductor de la unidad.

Sentencian a extranjeras por intentar introducir drogas a México

Foto: Semar

Por su parte, en la Ciudad de México fueron sentenciadas dos mujeres originarias de Rumania y a quienes les fueron aseguradas dosis de ketamina y metanfetamina tras un viaje de París a la Ciudad de México.

Ioana “G” y Denisa “C” fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y posteriormente condenadas, bajo procedimiento abreviado, a ocho años de prisión, además del pago de una multa de ocho mil 685 pesos, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) el 3 de septiembre.

La Secretaría de Marina (Semar) informó en agosto de 2024 la detención de las dos mujeres mencionadas pues les fueron asegurados poco más de 15 kilos de drogas, entre ketamina y metanfetamina, sustancias que estaban en sus posesiones.

“El Ministerio Público Federal (MPF) del Sistema Penal Acusatorio recabó los elementos de prueba suficientes y logró la vinculación a proceso de Ioana “G” y Denisa “C”; posteriormente, mediante procedimiento abreviado, se les dictó sentencia de ocho años de prisión", se puede leer en el informe de la FGR.