Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Reportan bloqueos en Matamoros. Autoridades piden extremar precauciones. (X)

La tarde de este miércoles, alrededor de las 17:00 horas, se registraron fuertes movilizaciones y balaceras en distintos puntos de Matamoros, Tamaulipas. Además, el tránsito en el oriente de la ciudad se vio interrumpido cuando una unidad de transporte público fue empleada para bloquear la avenida Lauro Villar, mientras que la carretera hacia Reynosa también quedó obstruida.

En otro punto, un vehículo volcó sobre la calle Washington en la colonia Modelo, lo que agravó la situación vial. Estos incidentes generaron afectaciones en la circulación y complicaron el desplazamiento en varias zonas urbanas. Según la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los bloqueos ya están siendo atendidos.

(X/@VoceriaSegTamps)

Los puntos conflictivos para el tránsito, fueron la Carretera Carretera Reynosa-Matamoros, Ejido Las Rubias, colonia Zona Industrial, Avenida Lauro Villar y Francisco Sarabia. Además, los bloqueos se extendieron hasta Las Palmas, Acción Cívica, colonia Esteros, Carretera Reynosa y Chapultepec.

Heridos por balacera en Matamoros, Tamaulipas

Ciudadanos reportaron disparos en la colonia Madero, los cuales corresponden a un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Estatal. Infobae México pudo conocer que hay un civil herido y tres más que ya están siendo atendidos en un hospital de la zona, además de un oficial de la fiscalía y otro de la guardia estatal.

Durante este enfrentamiento se solicitó ayuda vía radio, a las coordinaciones cercanas a Matamoros, debido a que se alertó sobre hombres armados que se trasladaban en camionetas. Hasta el momento se sabe que también están acudiendo elementos del municipio de San Fernando.

Información en desarrollo.