Condenan a dos rumanas por tratar de introducir metanfetamina de París a México

Fueron capturadas por elementos de la Semar y Aduanas (AICM)

Un par de mujeres de origen rumano fueron sentenciadas a ocho años de prisión por su responsabilidad en el delito contra la salud en su modalidad de introducción de estupefacientes al país. Fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) tras llegar de un vuelo proveniente de Europa.

Las mujeres son identificadas como Ioana “G” y Denisa “C”, personas a quienes también se les determinó una multa de más de 8 mil pesos por la introducción de pastillas de color rosa y paquetes envueltos en cinta canela que contenían un polvo blanco.

Metanfetamina y ketamina: de París a la Ciudad de México

Las dos personas llegaron a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de un vuelo procedente de Paris, ya en territorio mexicano su equipaje fue revisado con la ayuda de tecnología de rayos X, con lo que se pudo ver paquetes de color verde.

Debido a lo anterior, las mujeres fueron llevadas al área de inspección física, lo que resultó en el hallazgo de sustancias que dieron positivo a ketamina y metanfetamina.

Lo asegurado en el AICM (Semar)

Posterior a la detención un juez de control del Sistema Penal Acusatorio determinó la condena en contra de Ioana “G” y Denisa “C” y la multa económica.

“El Ministerio Público Federal (MPF) del Sistema Penal Acusatorio recabó los elementos de prueba suficientes y logró la vinculación a proceso de Ioana “G” y Denisa “C”; posteriormente, mediante procedimiento abreviado, se les dictó sentencia de ocho años de prisión y multa de ocho mil 685 pesos", es parte del informe de la Fiscalía General de la República (FGR) compartido el 3 de septiembre.

Fue a mediados de agosto de 2024 que la Marina informó el arresto de dos personas de origen rumano debido a que llevaban 15.145 kilogramos de clorhidrato de ketamina. En una maleta había poco más de ocho kilos y en otra casi siete. De igual manera, se determinó que las mujeres rumanas también transportaban 2.910 kilogramos de pastillas de MDA.

Aunque en dicha ocasión no fueren revelados los nombres de las mujeres, el resto de datos coinciden con los registros de la FGR publicados de manera reciente

Personas detenidas en el AICM en septiembre de 2024 (Semar)

Por su parte, en septiembre de 2024 fueron detenidas en el AICM otras personas provenientes de Rumania que llevaban 14 kilos de cocaína en su equipaje distribuidos en una docena de paquetes de color negro con el polvo de color blanco.