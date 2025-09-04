México

Condenan a dos rumanas por tratar de introducir metanfetamina de París a México

Una revisión con rayos X reveló paquetes sospechosos cuyo contenido fue confirmado en una inspección física

Por Luis Contreras

Guardar
Fueron capturadas por elementos de
Fueron capturadas por elementos de la Semar y Aduanas (AICM)

Un par de mujeres de origen rumano fueron sentenciadas a ocho años de prisión por su responsabilidad en el delito contra la salud en su modalidad de introducción de estupefacientes al país. Fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) tras llegar de un vuelo proveniente de Europa.

Las mujeres son identificadas como Ioana “G” y Denisa “C”, personas a quienes también se les determinó una multa de más de 8 mil pesos por la introducción de pastillas de color rosa y paquetes envueltos en cinta canela que contenían un polvo blanco.

Metanfetamina y ketamina: de París a la Ciudad de México

Las dos personas llegaron a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de un vuelo procedente de Paris, ya en territorio mexicano su equipaje fue revisado con la ayuda de tecnología de rayos X, con lo que se pudo ver paquetes de color verde.

Debido a lo anterior, las mujeres fueron llevadas al área de inspección física, lo que resultó en el hallazgo de sustancias que dieron positivo a ketamina y metanfetamina.

Lo asegurado en el AICM (Semar)
Lo asegurado en el AICM (Semar)

Posterior a la detención un juez de control del Sistema Penal Acusatorio determinó la condena en contra de Ioana “G” y Denisa “C” y la multa económica.

“El Ministerio Público Federal (MPF) del Sistema Penal Acusatorio recabó los elementos de prueba suficientes y logró la vinculación a proceso de Ioana “G” y Denisa “C”; posteriormente, mediante procedimiento abreviado, se les dictó sentencia de ocho años de prisión y multa de ocho mil 685 pesos", es parte del informe de la Fiscalía General de la República (FGR) compartido el 3 de septiembre.

Fue a mediados de agosto de 2024 que la Marina informó el arresto de dos personas de origen rumano debido a que llevaban 15.145 kilogramos de clorhidrato de ketamina. En una maleta había poco más de ocho kilos y en otra casi siete. De igual manera, se determinó que las mujeres rumanas también transportaban 2.910 kilogramos de pastillas de MDA.

Aunque en dicha ocasión no fueren revelados los nombres de las mujeres, el resto de datos coinciden con los registros de la FGR publicados de manera reciente

Personas detenidas en el AICM
Personas detenidas en el AICM en septiembre de 2024 (Semar)

Por su parte, en septiembre de 2024 fueron detenidas en el AICM otras personas provenientes de Rumania que llevaban 14 kilos de cocaína en su equipaje distribuidos en una docena de paquetes de color negro con el polvo de color blanco.

Temas Relacionados

AICMRumaniaParísKetaminaMetanfetaminaFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Trabajas por home office? Esto debe hacer tu patrón, según la LFT

Una reforma laboral de 2021 incorporó el teletrabajo al marco jurídico mexicano, poniendo a las empresas ciertas obligaciones

¿Trabajas por home office? Esto

La Casa de los Famosos México en vivo: Inicia la sexta gala de nominación

La sexta gala de nominación promete sorpresas con nueva dinámica

La Casa de los Famosos

Ex esposa de Luis R. Conriquez estalla contra la actual pareja del cantante: “Ya te quedaste con él, ahora cuídalo”

La polémica regresó a la vida del cantante de corridos tras un intercambio de declaraciones en redes sociales

Ex esposa de Luis R.

Consejo Nacional Agropecuario presenta plan de transición, tras prohibición de plaguicidas

El decreto presidencial sobre la prohibición de plaguicidas activó el inicio de procesos interinstitucionales para implementar nuevas prácticas

Consejo Nacional Agropecuario presenta plan

Pumas vs Tigres: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario

Los universitarios recibirán al cuadro felino en la cancha de CU el próximo 20 de septiembre

Pumas vs Tigres: precios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos ex funcionarios

Procesan a dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora por el desvío de 290 mdp

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Ex esposa de Luis R.

Ex esposa de Luis R. Conriquez estalla contra la actual pareja del cantante: “Ya te quedaste con él, ahora cuídalo”

Quién es la Licenciada María Julia, conductora de Telediario que se retiró

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes nominarán a tres compañeros

Valentina Gilabert muestra mensajes de odio que recibe por haber perdonado a Marianne Gonzaga: “No destruí una familia”

Karla Díaz presume haber desfilado con Shakira durante entrada del concierto en CDMX: “Un sueño más cumplido”

DEPORTES

Pumas vs Tigres: precios de

Pumas vs Tigres: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford