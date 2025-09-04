Yuri rompe el silencio sobre la salud de Manuel Mijares y revela la razón por la que fue operado tras bajar de peso

Yuri habló sobre el estado de salud de su ex compañero de "Juego de Voces". (Foto: Cuartoscuro)

Recientemente, Manuel Mijares preocupó a sus seguidores luego de que se diera a conocer que la razón detrás de su pérdida de peso estaba involucrada con una emergencia médica.

De acuerdo con TVNotas, Manuel Mijares habría tomado la decisión de adelgazar impulsado por motivos de salud, con la intención de “durar mucho más tiempo para sus hijos, que son lo que más ama en la vida”.

La noticia relacionada con su cambio físico generó preocupación entre sus seguidores, pues también se mencionó que atravesó una emergencia médica que puso en peligro su vida.

Sorprende cambio físico de Mijares. (Instagram)

Sin embargo, horas después la situación se aclaró a través de un comunicado compartido en las redes sociales oficiales del intérprete de “Soldado del amor” y “Baño de mujeres”.

“Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”.

Asimismo, agradeció la preocupación de sus fans y los invitó a no dejarse llevar por noticias falsas, ya que toda la información relacionada a su estado de salud se dará a conocer en sus canales oficiales.

“Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado”.

(Instagram: @oficialmijares)

Yuri habla sobre el estado de salud actual de Manuel Mijares

Pese a que el equipo del ex participante de “Juego de Voces” aclaró la información que circula en redes sociales, Yuri fue cuestionada al respecto en la reciente emisión del programa “Hoy”.

De acuerdo con la cantante de “Maldita Primavera” y “Detrás de mi ventana”, su colega se encuentra bien de salud, aunque reveló que sí se sometió a una operación, pero desconoce los detalles del procedimiento.

“Él está bien, está bien. Lo que pasa es que tenía que hacerse una operación”, comentó para los micrófonos del matutino.

Mijares y Yuri trabajaron juntos en "Juego de Voces" (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

Posteriormente, aseguró que después del procedimiento al que me sometió, Mijares se encuentra bien de salud y no ha presentado problemas, pues hace un par de días tuvo la oportunidad de platicar con él.

“Nada grave, hace dos días hablé con él: `¿cómo vas? Estoy super bien, no te preocupes’. Es que como bajó de peso ahí empezaron a salir cosas raras en el cuerpo y ya se las quitaron. No se preocupen“, concluyó.

Hasta el momento, el cantante de “El privilegio de amar” no ha brindado mayores detalles sobre su salud, pero en el comunicado difundido se pueden leer varios comentarios de sus seguidores enviando sus mejores deseos.