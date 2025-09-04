¿Por qué no funcionó la estrategia de nominación del Cuarto Día en La Casa de los Famosos México?

Falla estrategia de Cuarto Día. (Captura de pantalla)

La sexta gala de nominación en La Casa de los Famosos México dejó expuesta la fallida estrategia planeada por el Cuarto Día, tras un inesperado ajuste de reglas en el reality.

Las modificaciones impuestas por la producción, sumadas a la descoordinación entre los concursantes, derivaron en un resultado adverso para el grupo y en tensiones al interior de la casa

¿Cuál era el plan de Guana?

Días antes de la nominación, Guana propuso un mecanismo estratégico que tomaba como base la distribución de puntos según el método habitual, de dar dos y un punto.

Nominados de la semana. (Captura de pantalla)

La idea consistía en que todos los integrantes del Cuarto Día (Facundo, Shiky, Dalilah Polanco, Guana) repartieran sus puntos de nominación únicamente entre ellos mismos, sin otorgar votos a los del Cuarto Noche. Así, los cuatro miembros acumularían puntos de manera tal que cada uno recibiría votos, pero ningún adversario sumaría unidades.

Bajo esta lógica, y considerando que el reglamento de La Casa de los Famosos México exige al menos cinco nominados por semana, quedarían dos lugares vacantes (puesto que Guana fue líder de la semana y no podía ser nominado).

Ese sitio sería ocupado por un integrante del equipo opuesto, sin embargo, al estar empates a cero, automáticamente todos los de Noche tendrían que subir a la placa de nominados.

Las modificaciones de la nominación y las sorpresas en la gala

(Captura de pantalla)

Este miércoles 3 de septiembre, la producción comunicó a los habitantes un cambio inesperado: el sistema tradicional de asignación de dos puntos y un punto fue sustituido por la modalidad de tres, dos y un punto a sus nominados.

Además, la dinámica se aderezó con sobres dorados y bolas sorpresa. Tras la votación, cada participante tuvo que extraer una bola de una caja; quienes obtuvieron bolas doradas —Elaine Haro y Alexis Ayala— ganaron la facultad de quitar a quien eligieran cuatro puntos.

Esta modificación trastocó la jugada matemática de Guana, que dependía de la antigua mecánica para funcionar. Al no poderse comunicar los cambios, la confusión llevó a Facundo a abortar el plan de Guana, pese a que el resto de los de Cuarto Día sí lo siguieron, dando un punto a un integrante de Noche.

Finalmente, la estrategia no funcionó y cinco participantes quedaron nominados para la sexta eliminación de la temporada: Facundo, Shiky, Dalílah Polanco, Aarón Mercury y Abelito.

Facundo asegura que su cuarto se equivocó

(Captura de pantalla)

Facundo, en su paso por el confesionario, calificó el proceso de nominación como “terrorífico, pésimo, mal”. Relató a La Jefa que el grupo del Cuarto Día había armado un plan matemático liderado por Guana.

Facundo explicó que la estrategia quedó sin efecto al producirse el cambio en la modalidad de votación. El conductor confesó que intentó adaptarse: “yo volanteé hacia nominar normalmente, cosa que no hicieron el resto de los ciudadanos del cuarto día”.

Criticó a sus compañeros de cuarto por no modificar su enfoque ante la imposibilidad matemática del plan: “No entiendo por qué siguieron por ese rumbo cuando la matemática es exacta”.

Facundo también comentó sobre la lista de nominados, que consideró preocupante: “Está de terror, la verdad, porque sin duda los que estamos ya llegamos hasta aquí y hemos logrado conectar con cierto tipo de personas”.

A pesar de la frustración, Facundo dejó en claro su objetivo: “todos tenemos la idea de llegar lo más lejos posible”. Subrayó la tensión del juego: “está de terror estar en esa placa, si es que uno se quiere aferrar a la vida de estar aquí adentro… a expensas de la decisión de Dios público”.