Por qué es bueno consumir jugo de arándano antes de iniciar el día

Las propiedades de esta bebida son ideales para fortalecer el organismo antes de iniciar la rutina

Por Jesús Tovar Sosa

El jugo ideal para empezar
El jugo ideal para empezar el día.

El jugo de arándano es una bebida popular, conocida por su sabor agrio y refrescante. Más allá de su gusto, ha sido objeto de interés por sus posibles beneficios para la salud.

Incorporarlo en la rutina matutina, antes de iniciar el día, es una práctica que se ha adoptado en diversas culturas, no solo por tradición, sino por las propiedades que se le atribuyen y que podrían impactar positivamente el bienestar general.

Uno de los beneficios más conocidos del jugo de arándano es su papel en la prevención de las infecciones del tracto urinario (ITU). Los arándanos contienen un tipo de antioxidante llamado proantocianidinas (PAC), que tienen la capacidad de impedir que las bacterias, especialmente la E. coli, se adhieran a las paredes de la vejiga y las vías urinarias.

Una bebida refrescante y deliciosa.
Una bebida refrescante y deliciosa.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al consumir el jugo a primera hora, se crea un entorno menos favorable para el desarrollo de estas bacterias, lo que puede ayudar a mantener el sistema urinario sano. Es importante destacar que este efecto es más preventivo que curativo, y para un tratamiento es necesaria la consulta médica.

El jugo de arándano es una fuente significativa de antioxidantes, incluyendo la vitamina C y las ya mencionadas PAC. Estos compuestos ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo, que son moléculas inestables que pueden causar daño celular, un proceso conocido como estrés oxidativo.

Iniciar el día con una dosis de antioxidantes puede ser una forma proactiva de proteger las células del cuerpo y contribuir a la salud a largo plazo, ya que el estrés oxidativo se ha relacionado con el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas.

Aunque el jugo de arándano puede ser conocido por su impacto en la salud urinaria, sus compuestos bioactivos también pueden tener efectos positivos en el sistema digestivo. Se sugiere que las proantocianidinas también pueden inhibir la adhesión de la bacteria Helicobacter pylori al revestimiento del estómago, una bacteria que está asociada con úlceras y gastritis.

Estos son los beneficios del
Estos son los beneficios del jugo de arándanos para la dieta. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un estómago sano es crucial para la absorción de nutrientes y el bienestar general, por lo que un sistema digestivo equilibrado es un excelente punto de partida para el día.

Además de sus antioxidantes, el jugo de arándano sin azúcar añadida puede ser una fuente de vitaminas y minerales esenciales. Contiene vitamina C, que es fundamental para el sistema inmunológico, la salud de la piel y la reparación de tejidos. También aporta vitamina E, K y manganeso.

Empezar el día con estos nutrientes puede ser una excelente manera de apoyar las funciones corporales y energizarte de forma natural, sin depender de la cafeína o los azúcares procesados.

Es crucial elegir el tipo correcto de jugo para maximizar sus beneficios. Muchos jugos comerciales contienen una cantidad excesiva de azúcar añadida, lo que puede anular cualquier beneficio para la salud. La mejor opción es el jugo de arándano 100% puro y sin endulzar. Además, el consumo debe ser parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, y no se debe considerar como un sustituto de la medicina o el tratamiento médico.

