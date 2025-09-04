México

Ley 97 del IMSS 2025: esta es la edad ideal para jubilarse según el tipo de pensión

Este año, quien busque jubilarse bajo este régimen deberán tener como mínimo 850 semanas de cotización

Por Jaqueline Viedma

El régimen 97 del IMSS
El régimen 97 del IMSS ofrece distintas modalidades de pensión. (Archivo Infobae)

En 2025, los trabajadores que cotizan bajo la Ley 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán cumplir con ciertos requisitos y presentar documentación específica para tramitar su retiro por pensión. El requisito principal es acreditar un mínimo de 850 semanas de cotización.

El número de semanas exigidas aumentará en 25 cada año hasta alcanzar 1,000 semanas en 2031. La edad necesaria varía según el tipo de pensión: para Pensión por Cesantía, el rango obligatorio es entre 60 y 64 años; para Pensión por Vejez, es necesario tener 65 años cumplidos. Además, se exige contar con el Expediente de Identificación de Trabajador actualizado, que debe generarse en la Afore correspondiente.

Para iniciar el trámite, se requiere presentar identificación oficial, estado de cuenta de la Afore o un comprobante del registro con la administradora, estado de cuenta bancario con número de CLABE, y la resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS.

Modalidades de pensión bajo el Régimen de la Ley 97 del IMSS

La modalidad de Renta Vitalicia consiste en una pensión de por vida contratada con una aseguradora autorizada por el IMSS. El monto de la pensión depende del saldo acumulado en la cuenta Afore y se actualiza anualmente conforme a la inflación. Al contratar una renta vitalicia, el trabajador adquiere un seguro de sobrevivencia que posibilita que los beneficiarios reciban la pensión en caso de fallecimiento del pensionado.

Para ejercer esta modalidad, se debe acudir a la subdelegación correspondiente del IMSS para presentar la solicitud de pensión y recibir el “Documento de Oferta”, necesario para elegir la aseguradora que realizará los pagos. Tras recibir la resolución de pensión por parte del IMSS, el pensionado debe acudir a la aseguradora seleccionada para iniciar el pago.

Los trabajadores con recursos en SAR 92 pueden retirarlos en una sola exhibición a través de su Afore. Esta modalidad permite un retiro anticipado si la pensión calculada supera en más del 30% la pensión mínima garantizada, y el excedente de recursos puede retirarse en efectivo sin gravamen fiscal.

En la alternativa de Retiro Programado, la pensión es pagada directamente por la Afore donde está registrado el trabajador. El monto de la pensión dependerá tanto del saldo acumulado como de los rendimientos obtenidos y de la expectativa de vida calculada. Esta pensión se recibe hasta que se agota el saldo de la cuenta Afore.

Para contratar el retiro programado, el interesado debe presentar la solicitud de pensión en la subdelegación del IMSS y, una vez emitida la resolución, acudir a la Afore para iniciar el cobro. También se debe contratar un seguro de sobrevivencia para asegurar los derechos de los beneficiarios en caso de fallecimiento.

En 2031 se solicitarán mil
En 2031 se solicitarán mil semanas cotizadas. (Imagen: IMSS)

La Pensión Mínima Garantizada es otorgada por el Gobierno Federal a quienes cumplen la edad exigida y tienen al menos 850 semanas cotizadas en 2025, pero cuyos fondos no son suficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado.

El proceso de solicitud implica los mismos requisitos de documentación que las otras modalidades: identificación oficial, comprobante de la Afore, estado de cuenta bancario con CLABE y resolución o negativa del IMSS. Tras recibir la resolución, se debe acudir a la Afore para gestionar el pago de la pensión garantizada.

En los casos en que el IMSS emita una Negativa de Pensión por no cumplir los requisitos, como no alcanzar el mínimo de semanas de cotización, el trabajador aún puede retirar en efectivo los recursos disponibles en su cuenta Afore.

Este trámite requiere haber cumplido 60 años, tener el Expediente de Identificación de Trabajador actualizado, demostrar la existencia de un saldo en la Afore y presentar la documentación probatoria ante el IMSS, que extenderá la Negativa de Pensión. Una vez recibida, el trabajador puede acudir a la Afore para recibir en una sola exhibición los montos de retiro por cesantía o vejez, además de los recursos de la subcuenta INFONAVIT 1997 si existen.

