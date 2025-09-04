La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la sexta semana

El cambio en la dinámica de nominación provocó gran tensión dentro del reality. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La sexta gala de nominación en La Casa de los Famosos México presentó un giro en su dinámica habitual la noche de este miércoles 3 de septiembre. Durante la transmisión, Galilea Montijo comunicó a los participantes que el sistema de nominación había sufrido cambios considerables, lo que obligó a la estrategia a adaptarse en tiempo real.

A diferencia de semanas anteriores, los habitantes de La Casa debieron asignar tres, dos y un punto a sus nominados, abandonando así el método tradicional. Además, se incorporaron sobres dorados dentro del proceso, aumentando la tensión entre los concursantes. Luego de completar la votación, el formato exigió una segunda fase: cada integrante tuvo que extraer una bola de una caja ubicada en el centro del salón común. El concursante que extrajo la bola dorada obtuvo el derecho exclusivo de abrir uno de los sobres especiales, cuyo contenido podía modificar el destino de la nominación, introduciendo una nueva variable de incertidumbre en el juego.

Los ánimos permanecen elevados después de la noche de cine en la que todos los presentes analizaron las estrategias de sus compañeros de cara a esta ronda. Durante la gala, la interacción entre los habitantes dejó en evidencia los distintos intereses y alianzas.

Las modificaciones en la nominación confundieron al cuarto Día. (Captura de pantalla YouTube)

El avance de la competencia ha puesto a prueba tanto la convivencia como la capacidad de adaptación de los famosos, quienes buscan estabilidad en un escenario cuyo reglamento se ajusta semana tras semana.

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Shiky: 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Facundo y 1 punto a Alexis Ayala

Elaine Haro: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Shiky y 1 a Dalílah

Aldo De Nigris: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Facundo

Dalilah Polanco: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Aldo

Mar Contreras: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Dalílah

Abelito: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Dalílah Polanco

Aaron Mercury: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Facundo y 1 punto a Shiky

Guana: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Shiky

Alexis Ayala: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Facundo

Facundo: 3 puntos a Aarón, 2 puntos a Abelito y 1 punto a Mar Contreras

Posteriormente inició la dinámica de las cajas sorpresas en las cuales había ocho bolas blancas y dos doradas. Los participantes que obtuvieran las bolas doradas tendrían la facultad de elegir a un compañero para otorgarle los puntos establecidos en los sobres dorados.

En esta ocasión 5 famosos quedaron nominados. (Captura de pantalla YouTube)

Elaine Haro y Alexis Ayala resultaron los seleccionados tras obtener las bolas doradas. En su turno, Elaine eligió como cuarto nominado a Alexis Ayala, asignándole una penalización de cuatro puntos. Posteriormente, Alexis designó a Elaine Haro como su cuarta opción, también adjudicándole cuatro puntos negativos.

Nominados del 3 de septiembre en “La Casa de los Famosos México 3″

El próximo domingo 7 de septiembre se anunciará al sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 3, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

Facundo nominado con 21 puntos.

Shiky nominado con 16 puntos.

Dalílah nominado con 2 puntos.

Aarón nominado con 3 puntos.

Abelito nominada con 2 puntos.