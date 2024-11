Karla Díaz hace incómoda pregunta a Katy Perry en Pinky Promise

La intérprete de Roar reaccionó así al polémico cuestionamiento. Crédito: TikTok/@pinkypromisetv

Hace algunos días se volvió viral el nombre de Katy Perry luego de que hiciera una aparición sorpresa en el programa matutino Venga la Alegría. La intérprete de Roar fue hasta Tv Azteca para promocionar la llegada de The Lifetimes Tour a nuestro país.

Pero no fue el único set que la cantante visitó durante su estancia en México, pues también aprovechó para darse una vuelta en el estudio de Pinky Promise, el programa de Karla Díaz que se transmite en youtube y que es uno de los más exitosos de todo el internet.

Como cualquier otro invitado, Katy Perry le entró a los juegos y a las dinámicas, una de ellas consistía en responder una incómoda pregunta: cuál era su posición favorita para hacer el “pinkylicious”, un eufemismo que se usa en el programa para referirse a las relaciones íntimas entre parejas.

Así reaccionó la estrella a la dinámica en Pinky Promise. Crédito: TikTok/@pinkypromisetv

Para que ejemplificara, Karla Díaz le dio un unicornio de peluche y un juguete de Orlando Bloom (la pareja de Katy Perry). Por supuesto, la cantante no quiso responder y prefirió girar una ruleta para someterse a un castigo: morder un chile habanero.

Esta situación se suma a muchas otras que vivió Katy Perry durante su estancia en México. Los internautas argumentan que muchas de las cosas que la cantante tuvo que hacer en el país fueron sumamente incómodas; sin embargo, debido a sus reacciones, parece que la pasó muy bien.

La exitosa carrera de Katy Perry

Katy Perry, nacida como Katheryn Elizabeth Hudson en 1984, ha destacado en la industria musical por su estilo versátil y su capacidad de reinventarse. Su carrera despegó con el lanzamiento del álbum One of the Boys en 2008, que incluyó éxitos como I Kissed a Girl y Hot n Cold. Esta obra le permitió consolidarse como una estrella pop.

En 2010, Perry lanzó Teenage Dream, álbum que produjo cinco sencillos que alcanzaron el número uno en el Billboard Hot 100: California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T. y Last Friday Night (T.G.I.F.). Este logro la convirtió en la primera mujer en igualar el récord de Michael Jackson.

Con el álbum Prism en 2013, Perry exploró nuevas dimensiones sonoras, destacando canciones como Roar y Dark Horse. En 2017, Witness presentó una faceta más introspectiva, con temas como Chained to the Rhythm.

Más recientemente, en 2020, Katy Perry lanzó Smile, con el que volvió a mostrar su habilidad para conectar emocionalmente mediante canciones como Daisies. A lo largo de su carrera, Perry no solo ha triunfado en la música, sino que también ha dejado su marca con presentaciones memorables y videoclips innovadores.