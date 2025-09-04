Guillermo del Toro estrenará Frankenstein en el FICM 2025 previo a su estreno en cines y Netflix

Director Guillermo del Toro poses on the red carpet for the screening of the movie "Frankenstein" in competition, at the 82nd Venice International Film Festival, in Venice, Italy, August 30, 2025. REUTERS/Yara Nardi

La esperada adaptación de Frankenstein dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro tendrá su primera proyección oficial en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), como parte de la programación especial de su 23ª edición.

Anuncian estreno de Frankenstein en Morelia

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores del director tapatío, quien por años soñó con llevar a la pantalla grande el clásico de Mary Shelley, Frankenstein, o el moderno Prometeo.

El filme será presentado en una función de gala en el marco del #FICM2025, que se celebrará del 10 al 19 de octubre en la capital michoacana.

Oscar Isaac poses on the red carpet for the screening of the movie "Frankenstein" in competition, at the 82nd Venice International Film Festival, in Venice, Italy, August 30, 2025. REUTERS/Remo Casilli

a inclusión de Frankenstein en el festival no solo refuerza el compromiso del FICM con el cine de autor y de calidad internacional, sino que también marca un hito para el evento, al convertirse en la plataforma elegida por Del Toro para mostrar por primera vez su más reciente obra cinematográfica.

Frankenstein es una producción desarrollada para Netflix, pero gracias a las gestiones del propio director, también contará con un estreno limitado en salas de cine selectas alrededor del mundo.

En México, llegará a la cartelera nacional el próximo 23 de octubre, mientras que su lanzamiento global en la plataforma de streaming está previsto para el 7 de noviembre. No obstante, su debut oficial tendrá lugar unos días antes en Morelia, consolidando al festival como un referente para los grandes estrenos del cine mexicano e internacional.

Jacob Elordi gestures on the red carpet for the screening of the movie "Frankenstein" in competition, at the 82nd Venice International Film Festival, in Venice, Italy, August 30, 2025. REUTERS/Remo Casilli

¿Cómo será el filme?

La película está protagonizada por Oscar Isaac en el papel del atormentado Victor Frankenstein, y Jacob Elordi como la emblemática criatura. El elenco lo completan figuras como Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz.

Con un enfoque romántico-gótico y una estética marcada por el terror y la fantasía, el filme promete ser una de las interpretaciones más personales y estilizadas que se han hecho del texto fundacional de la literatura de horror.

Los primeros pósters promocionales del proyecto revelaron una atmósfera de misterio: ni el científico ni la criatura muestran su rostro, en una apuesta por mantener en secreto la construcción visual de los personajes hasta su estreno.

Director Guillermo del Toro poses during a photocall for the movie "Frankenstein" in competition, at the 82nd Venice International Film Festival, in Venice, Italy, August 30, 2025. REUTERS/Remo Casilli

Bajo la visión de Guillermo del Toro, Frankenstein se perfila como una reinterpretación profunda y cargada de simbolismo, fiel al espíritu literario de Shelley, pero con el sello inconfundible del director mexicano.Con este estreno, el FICM 2025 se prepara para escribir una nueva página en la historia del cine nacional.

¿Estará del Toro en Morelia?

En la conferencia de prensa de la vigésimo tercera edición del festival moreliano, Daniela Michel, directora del mismo confirmó que Guillermo del Toro no visitará las actividades del encuentro cinematográfico en Michoacán.

“Todos lo queremos. Es maravilloso. Sin embargo, no podrá acompañarnos ya que es una persona muy ocupada y muy comprometida con su trabajo y con México. Pero creo que lo más importante es que podamos seguir admirando su obra. Ya verán Frankenstein, es una cinta maravillosa”, dijo Michel.

Sin embargo, el Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición de 2025, tendrá otros invitados internacionales que emocionarán a los amantes del cine.

La actriz y directora Juliette Binoche estará de nueva cuenta en Morelia para presentar su obra. Asimismo el cineasta iraní Jafar Pahani, ganador de la Palma de Oro en Cannes 2025 con su película It Was Just an Accident, será uno de los invitados de honor del festival. Entre otros.