Ex esposa de Luis R. Conriquez estalla contra la actual pareja del cantante: “Ya te quedaste con él, ahora cuídalo”

La polémica regresó a la vida del cantante de corridos tras un intercambio de declaraciones en redes sociales

Por Jazmín González

Ex de Luis R. Conriquez
Ex de Luis R. Conriquez estalla contra su actual pareja. (Instagram: @luisrconriquezoficial)

Karen Caro e Ivette Camacho han reavivado el interés en la vida personal de Luis R. Conriquez, quien permanece en silencio mientras el conflicto entre su ex esposa y su actual pareja crece en redes sociales.

Todo comenzó cuando la pareja del cantante de corridos compartió en su cuenta personal que había sido víctima de una agresión por parte de tres mujeres durante su embarazo, situación que se repitió en fechas recientes.

“Que se me echaron encima tres mujeres (estando embarazada) queriendo golpearme, y hasta hace no mucho también, pero bueno, uno sigue con su vida y no sale a hablar”, escribió.

(Instagram: @luisrconriquezoficial // @ivettejca)
(Instagram: @luisrconriquezoficial // @ivettejca)

Ex pareja de Luis R. Conriquez estalla contra la actual pareja del cantante de corridos

Pese a que Ivette Camacho no mencionó nombre y solo posteó lo ocurrido, Karen Caro no tardó en responder al mensaje y hasta recordó una de las frases más emblemáticas de su expareja.

A través de una historia en Instagram, la exesposa del cantante respondió con una advertencia que muchos consideraron dirigida a Camacho.

“Meterse con casados no es orgullo, que no se te olvide. Y ya te quedaste con él, ahora cuídalo, que no te vaya a dejar por otra igual que tú, porque entonces sí, ¿qué vas a comer?”, expresó.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Rápidamente, las declaraciones comenzaron a adquirir notoriedad entre los seguidores del cantante de regional mexicano, pues las declaraciones no pararon ahí.

Más tarde, Caro siguió con el tema, y en esta ocasión mencionó que habrían estado interfiriendo en su vida familiar. Según la exesposa del cantante, la actual pareja buscaría coincidir con ella en lugares donde asiste acompañada de sus hijos, lo que ha generado incomodidad y tensión.

“De verdad no entiendo tu coraje si la que se metió en un matrimonio fuiste tú. Buscas las partes donde sabes que yo voy con mis hijos para ir y la prueba está en el deporte que yo hago. Ahora resulta también vives en el rancho, como dices tú, donde nosotros vivimos y durmiendo en la cama donde yo dormía”, sentenció.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Para finalizar el tema, recordó una de las frases que los seguidores de Luis R. Conriquez asocian al cantante: “Y otra cosa: sácate mi nombre de tu boca, si se puede llamar boca, porque la traumada eres tú“.

Cabe recordar que la ruptura entre Karen Caro y Luis R Conriquez se produjo el 8 de enero de 2024, y desde entoces, ambos han protagonizado diversos episodios polémicos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

