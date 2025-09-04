México

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con Pepe Aguilar y sus hermanos tras burlas en su contra: “No somos iguales”

El hijo mayor del intérprete de “Por mujeres como tú” se sinceró sobre la polémica que ha protagonizado en redes sociales

Por Jazmín González

La relación entre Pepe Aguilar
La relación entre Pepe Aguilar parece fracturarse cada vez más. (Infobae Especial / Jesús Avilés)

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, sigue acaparando la atención de los medios de comunicación luego de que respondiera sin titubeos a las burlas que recibió por parte de ‘Los Aguilar’.

La polémica comenzó cuando la familia Aguilar hizo una publicación en la cuenta de su mascota, la cual parecía ser dirigida al primogénito del intérprete de “Por mujeres como tú”.

En medio de la intriga de los usuarios, el joven rapero respondió en su cuenta personal horas después de que la polémica publicación fuera borrada.

¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Que pinches pocos huevos. Definitivamente somos de diferente madera”, escribió en sus instantáneas.

Ante los comentarios negativos que comenzaron a recibir los miembros de la familia de Pepe Aguilar, se publicó un comunicado en la misma cuenta de la mascota, pero sorprendió que fuera emitido como una declaración propia del perro pug.

“Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia”, se lee al principio de la imagen.

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con Pepe Aguilar

Pese a las disculpas, Emiliano Aguilar se mantiene firme ante su postura sobre Pepe Aguilar y sus hermanos, Ángela y Leonardo, por lo que en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos negó estar interesado en una reconciliación, pero reconoció ser el más parecido a la familia.

“Tengo su carácter, sí tengo su esencia, de mi abuelo y todo, pero no somos los mismo, yo y mi papá, no somos, ni seremos los mismos yo y mis hermanos, para nada. Somos 180 (grados), completamente la vuelta, no somos iguales”, expresó.

Sin embargo, las diferencias no cierran la idea de que el intérprete del regional mexicano tenga una relación cercana con su hija, pero espera que exista el interés.

“Escuché una entrevista que dijo que no dejaba yo que él viera a mi hija, nunca he dicho eso. No conoce a mi hija, y nunca ha habido un intento para verla, por más que estemos enojados”, aclaró.

Y explicó: “Si mi papá me habla y me dice: ‘sabes que, quiero conocer a mi nieta, me la puedes traer’, con mucho gusto, a lo mejor no voy yo, pero la llevo. Voy a dejar que la vea, pero que salga de él, pues no manches”.

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con
Emiliano Aguilar descarta reconciliación con Pepe Aguilar.(Infobae México)

Finalmente, dejó claró que por ahora no existe la posibilidad de tener un acercamiento con Pepe Aguilar y el resto de su familia.

