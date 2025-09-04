Dalílah Polanco explota contra Aarón Mercury en la cena de nominados: “Traes puesto un chaleco de rencor y mala vibra”

Dalílah Polanco y Aarón Mercury se enfrascan en la cena de nominados. (Capturas de pantalla)

La noche del miércoles 4 de septiembre en La Casa de los Famosos México no siguió el patrón habitual del reality. La tradicional cena de nominados, que suele realizarse los jueves, se adelantó un día, realizándose en la misma noche de nominación.

En esta ocasión, los nominados fueron Facundo, Shiky, Dalílah Polanco, Aarón Mercury y Abelito, quienes salieron al patio a la dinámica de la cena, en donde respondieron algunas preguntas de La Jefa como “De tus compañeros nominados, ¿quién consideras que ya pasó tiempo de más en esta casa y por qué?” y “¿Quién de la otra habitación (de los nominados) no quisieras que saliera de la casa y por qué?“.

Dalílah Polanco contra Aarón Mercury

Durante la cena, Dalílah Polanco protagonizó el momento más intenso al confrontar a Aarón Mercury por los motivos que éste utiliza para nominarla semana tras semana.

Dalílah Polanco y Aarón Mercury se enfrentan en la cena de nominados en La Casa de los Famosos. (X/LCDLFM)

Aarón le expresó que su decisión responde a que percibe en ella cierta tensión y que no disfruta plenamente la experiencia en la casa. Además, le aseguró que esa energía la ha llevado a recibir comentarios negativos y a absorber situaciones complicadas: “Yo sí considero que aún también tienes mucho que aportar. Pero también considero que muchas de las veces te has pasado más mal que bien aquí adentro o que te has llenado de esa mala energía, no sé cómo decirlo, por eso te he nominado”.

La actriz, que en ningún momento volteó a ver a Aarón mientras éste le hablaba y sólo cuchareaba su postre, reaccionó de inmediato y señaló que los argumentos de Aarón le parecían superficiales y repetitivos: “Eso de las energías me parece una cosa bien pedorra. Como que es muy fácil decir: ‘Es que trae mala vibra’, ‘es que trae muy mala energía’. A mí me parece muy pedorra”, respondió Dalílah, dejando en claro que no aceptaba esa explicación como válida.

En un giro que resaltó la contradicción en la discusión, primero Dalílah desacreditó el argumento de las ‘vibras pedorras’ y después ella misma terminó hablando de las vibras, pero adjudicándoselas a Aarón: “Siento que traes puesto un pinche chaleco de, de rencor y mala vibra y de no sé qué, que lo traes puesto tú, compa”.

Dalílah Polanco y Aarón Mercury se enfrentan en la cena de nominados. (La Casa de los Famosos México)

Además, abordó la falta de profundidad en la relación entre ambos y la diferencia generacional: “Si me conocieras un poquito más, que pues esa es la cosa, que también… soy 62 años mayor que tú. Entonces, pues no, yo sé que no te intereso en lo más mínimo. Mis pláticas serán otras y yo… me gusta enseñar o por lo menos conducir a la gente a hacer las cosas... No a mi manera, sino de la manera en la que considero que es correcta para la comunidad, que es este caso lo que estamos viviendo”.

En ese mismo tono, señaló a Aarón por usar siempre el mismo argumento para justificar su nominación: “Ya me has dicho el mismo choro varias veces y digo: ‘¿Algo más? ¿Hay algo más?’”. Dalílah también subrayó que el vínculo entre ambos siempre fue “por obligación”, necesario para cumplir con las reglas del reality pero sin avanzar en la conexión personal.

Dalílah también habló sobre su propio carácter y sentido del humor al reconocer: “Probablemente yo no estoy utilizando el lenguaje correcto para comunicarme contigo de la manera adecuada. Probablemente, mi humor, que es muy negro y desgraciado, te ha tocado fibras”.

Le reconoció a Aarón varios talentos y aspectos que admira, como su habilidad atlética, su simpatía y su “lado chingón”, aunque afirmó que esas virtudes no bastaron para crear una atracción personal real o más historias compartidas fuera de las que impone la convivencia: " Hay muchas cosas que sí digo: ‘El Aarón es chingón’. O sea, no creas que con esto que te estoy diciendo es porque creo que eres tonto y no tengo nada que aprender de ti”.

Otra de las frases donde Dalílah usó referentes personales fue cuando aseguró: “Siete hombres de mi vida probablemente digan lo mismo que tú o se están cagando de risa porque están diciendo pobre chavo, no tiene ni idea de lo poco que me importa. No que no me importes tú".

Dalílah Polanco y Aarón Mercury se enfrentan en la cena de nominados. (La Casa de los Famosos México)

Dalílah remarcó que, si tuviera que prescindir de alguien entre los nominados, elegiría a Aarón, pero no por un conflicto personal, sino por la falta de conexión y porque siente que la relación entre ambos nunca avanzó.

“Si de alguien yo tuviera que prescindir es de la persona que no me ha dado más que lo mismo y lo mismo y me sigue poniendo en el mismo escalón, cuando yo soy una cosa llena de aristas que no te has dado la oportunidad de conocer porque no hemos querido. Probablemente ambos. Nada más”.

Durante la conversación, Dalílah lo llamó “accidentalmente” “Alexis”, ella se disculpó de inmediato, pero el momento no pasó desapercibido entre los internautas, que argumentaron que fue totalmente intencional.

En todo momento, Aarón buscó suavizar el intercambio y aclaró que no toma lo ocurrido como un ataque personal. Aludió a que la dinámica del programa exige debatir y votar, y ratificó que respeta y estima a Dalílah, aunque ambos reconocen que su vínculo no trasciende la funcionalidad de la convivencia.

Aarón mencionó: “No quiero que trabajes con la idea de que no te respeto ni nada y lo que menos quiero es como que discutas”. Ambos cerraron esa parte del diálogo confirmando el respeto mutuo y que no hay enemistad.

¿Qué más dijeron los nominados?

Nominados de la semana. (Captura de pantalla)

El resto de los nominados también se sumó a la dinámica, aunque con posturas menos confrontativas. Facundo optó por un análisis introspectivo sobre el valor del aprendizaje y la convivencia. Expresó que le cuesta señalar a alguien que “ya debería salir”, pero en un ejercicio honesto reconoció que, en su caso personal, siente que ya aprendió suficiente de Aarón y que su permanencia en la casa impactaría menos que la de otros compañeros.

Abelito habló de la relevancia del grupo y el aprendizaje mutuo. Aseguró que cada cena es una oportunidad para reforzar lazos, absorber experiencias y compartir perspectivas propias y ajenas.

Shiky evitó señalar a nadie como prescindible y expresó que la relación con sus compañeros se ha fortalecido al grado de considerar a varios como familia dentro de la casa. Mencionó que, de tener que elegir a alguien, preferiría irse junto con ellos antes que individualizar una elección.