Carlos Rivera aparece con Priscila Valverde y el cantante asegura: “Ella acabó con mi vida”

La colaboración entre el cantante y la exconcursante de 'La Casa de los Famosos' despierta rumores y expectativas (IG)

La reciente publicación en redes sociales de Carlos Rivera junto a Priscila Valverde ha generado un notable revuelo entre los seguidores del cantante y de la exconcursante de La Casa de los Famosos México.

En medio de la expectación por el próximo lanzamiento musical del artista, la aparición de la modelo guerrerense en un video compartido por el intérprete de Tlaxcala ha captado la atención, especialmente por el mensaje que acompaña la imagen: “Fue alguien que acabó con mi vida… y ese alguien fue @priscilavalverde_”.

El contexto de esta publicación se enmarca en un momento en el que los rumores de infidelidad han rodeado a los participantes del popular reality show. Apenas unas horas después de que la llamada de Facundo a su pareja se convirtiera en tendencia, Carlos Rivera difundió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a Priscila Valverde.

Carlos Rivera y Priscila Valverde generan revuelo en redes con adelanto de nuevo videoclip (IG)

En la imagen, la alta modelo da la espalda a la cámara mientras el cantante, sentado en primer plano, muestra un semblante serio. Ambos parecen ignorarse, lo que ha dado pie a interpretaciones sobre el tono del mensaje.

La publicación no solo incluye la fotografía, sino también un fragmento del nuevo tema musical de Rivera, en el que se percibe una carga emocional vinculada al desamor.

El cantante compartió parte de la letra, donde se puede leer: “Para que vuelva a creer en alguien, se necesita milagro muy grande, porque a partir de ahora me despido del amor, porque es poco decir que me rompió este corazón, yo le entregue mi fe, yo la quería, fue alguien que acabó con mi vida”.

La presencia de Priscila Valverde en el video responde a su papel protagónico en el próximo videoclip de Carlos Rivera, cuyo estreno ha despertado gran expectativa entre los fanáticos, tanto en México como en otros países de América Latina.

El fragmento del tema compartido por Rivera anticipa un himno al desamor y la melancolía ( Crédito: Cuartoscuro)

La modelo, que ganó notoriedad tras su participación en La Casa de los Famosos México y se convirtió en la cuarta eliminada del programa, ha mantenido su popularidad y ahora suma una colaboración con el reconocido cantante.

Días antes de esta publicación, Rivera ya había compartido en sus redes sociales un adelanto del mismo tema, aunque solo en formato de audio. Para muchos seguidores, la canción representa un himno al desamor y la melancolía, emociones que, según se anticipa, estarán presentes en el nuevo material discográfico del artista.

La participación de Priscila Valverde en el videoclip marca un nuevo capítulo en su carrera tras el reality (IG / priscilavalverde_)

El miércoles 3 de septiembre, el cantante incluyó la fotografía que forma parte del video de la canción, lo que incrementó aún más la expectativa por el lanzamiento completo del tema, que se perfila como uno de los más escuchados en la radio.

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha exacta de grabación del videoclip. Se sabe únicamente que la participación de Priscila Valverde habría tenido lugar después de su salida de La Casa de los Famosos, tras no obtener los votos necesarios para continuar en la competencia, o posiblemente poco antes de su ingreso al exitoso reality show.