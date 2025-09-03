México

Temblor hoy 3 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Por Israel Aguilar Esquivel,Marco RuizyCinthia Salvador

En pocas líneas:

    18:57 hsHoy

    Resumen del Reporte matutino de sismicidad del 3 de septiembre de 2025

    El Sismológico Nacional reportó durante la madrugada y primeras horas de este miércoles una serie de movimientos telúricos de baja a moderada intensidad en diferentes regiones del país. El reporte destaca que la gran mayoría de los sismos tuvieron magnitudes menores a 4.0, lo que significa que suelen percibirse localmente pero rara vez causan daños.

    Dónde ocurrieron los sismos

    La mayor concentración de temblores ocurrió cerca de San José del Cabo, Baja California Sur, con múltiples eventos de baja magnitud entre 1.8 y 2.7. Otros epicentros localizados están en zonas de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Baja California.

    Magnitud y profundidad

    Las magnitudes oscilaron principalmente entre 1.8 y 3.9 grados. El sismo más superficial, es decir, el que estuvo más cerca de la superficie, se ubicó a 4.3 kilómetros de profundidad al noroeste de San Felipe, Baja California, con una magnitud de 3.5. En contraste, el de mayor profundidad alcanzó los 102.8 kilómetros en el noroeste de Matías Romero, Oaxaca, con magnitud de 3.5. El mayor sismo registrado fue de magnitud 3.9, localizado en el sureste de Salina Cruz, Oaxaca, y otro de la misma magnitud se reportó al suroeste de Coalcomán, Michoacán.

    ¿Qué significa esto?

    Los sismos con magnitud menor a 4.0 suelen ser percibidos sólo por algunas personas cercanas al epicentro y no implican riesgo para la población ni daños estructurales. La mayoría de estos temblores forman parte de la actividad habitual en México, un país con alta actividad sísmica por su ubicación. En cuanto a la profundidad, los temblores poco profundos (menos de 20 kilómetros) pueden sentirse más, pero si su magnitud es baja, el impacto es mínimo.

    09:29 hsHoy

    A las 02:16 horas se registró un sismo de magnitud 4.2 a 28 km al sur de Mapastepec, Chiapas, con una profundidad de 87.6 km.

    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)
    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)

    Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Mapastepec

    El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 2:16 hora del centro. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de Mapastepec ubicado en Chiapas.

    09:26 hsHoy

    A las 01:56 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 150 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad de 16.2 km.

    Temblor reportado en Oaxaca. (SSN)
    Temblor reportado en Oaxaca. (SSN)

    Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Pinotepa Nacional, Oaxaca

    El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Por Infobae Noticias

    El sismo fue detectado por
    El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

    Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Pinotepa Nacional ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    09:23 hsHoy

    A las 00:31 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 72 km al sur de Las Choapas, Veracruz, con una latitud de 17.27° y una longitud de -94.207, así como una profundidad de 63.4 km.

    Temblor reportado en Veracruz. (SSN)
    Temblor reportado en Veracruz. (SSN)

    Se registra sismo en Veracruz

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Las Choapas. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Las Choapas ubicado en Veracruz.

