Temblor hoy 3 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

18:57 hs

Resumen del Reporte matutino de sismicidad del 3 de septiembre de 2025

El Sismológico Nacional reportó durante la madrugada y primeras horas de este miércoles una serie de movimientos telúricos de baja a moderada intensidad en diferentes regiones del país. El reporte destaca que la gran mayoría de los sismos tuvieron magnitudes menores a 4.0, lo que significa que suelen percibirse localmente pero rara vez causan daños.

Dónde ocurrieron los sismos

La mayor concentración de temblores ocurrió cerca de San José del Cabo, Baja California Sur, con múltiples eventos de baja magnitud entre 1.8 y 2.7. Otros epicentros localizados están en zonas de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Baja California.

Magnitud y profundidad

Las magnitudes oscilaron principalmente entre 1.8 y 3.9 grados. El sismo más superficial, es decir, el que estuvo más cerca de la superficie, se ubicó a 4.3 kilómetros de profundidad al noroeste de San Felipe, Baja California, con una magnitud de 3.5. En contraste, el de mayor profundidad alcanzó los 102.8 kilómetros en el noroeste de Matías Romero, Oaxaca, con magnitud de 3.5. El mayor sismo registrado fue de magnitud 3.9, localizado en el sureste de Salina Cruz, Oaxaca, y otro de la misma magnitud se reportó al suroeste de Coalcomán, Michoacán.

¿Qué significa esto?