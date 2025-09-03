México

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 2:16 hora del centro. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de Mapastepec ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:16 de este 3 de septiembre a 28 km al sur del municipio y tuvo una profundidad de 87.6 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 15.195 grados de latitud y -92.956 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Ángela Aguilar podría repetir con Inti el patrón de Aneliz Álvarez contra Emiliano, según Javier Ceriani

El tema cobró visibilidad tras la publicación de la polémica fotografía donde comparan a Emiliano Aguilar con un perro

Ángela Aguilar podría repetir con

Empresarios buscan que el Papa León XIV visite Sinaloa a un año de la guerra entre Chapitos y la Mayiza

Empresarios y sociedad civil en Culiacán han convocado a una marcha por la paz este 7 de septiembre

Empresarios buscan que el Papa

Así será la nueva dinámica de nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025

Cada semana La Jefa ha introducido una nueva estrategia para agregar mayor tensión a la selección de los nominados que aparecerán en la placa

Así será la nueva dinámica

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Pinotepa Nacional, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Chapo’ Guzmán muestra cambios

‘El Chapo’ Guzmán muestra cambios “extraños y preocupantes” en su salud mental por aislamiento extremo en prisión, afirma su abogada

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum consultará si FGR lo puede interrogar en EEUU

¿Qué se sabe de la presunta detención de Alejandro Guzmán López, primo de Los Chapitos?

Cancelan Palenque de Culiacán por “situación de inseguridad” en Sinaloa, habrá reembolsos

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar podría repetir con

Ángela Aguilar podría repetir con Inti el patrón de Aneliz Álvarez contra Emiliano, según Javier Ceriani

Polémicos videos exhiben rivalidad entre el cuarto Día y Noche en La Casa de los Famosos México

Mariana Botas responde tras ser señalada por regresar sobras de comida al recipiente común en La Casa de los Famosos México

Así es como Christian Nodal estaría intentando “bloquear” la carrera de Cazzu

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?