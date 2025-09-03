Revelan que Pepe Aguilar bloqueó ingreso de Emiliano Aguilar a ‘La Casa de los Famosos’: “No se les ocurra meterlo en ese circo”

La atención pública que ha capturado la guerra de declaraciones entre Emiliano y los Aguilar buscó ser capitalizada por Telemundo. (Infobae México / Jesús Avilés)

Telemundo quería ver arder a la dinastía Aguilar. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la cadena de televisión con sede en Miami, Florida tenía a la mira a Emiliano, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, para unirse a la sexta temporada de La Casa de los Famosos, a estrenarse durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, antes de que la propuesta le fuera planteada al rapero, creativos de Telemundo y Endemol habrían consultado a Pepe Aguilar, quien se opuso y planteó la posibilidad de romper lazos con ambas empresas.

Emiliano Aguilar extendió sus ataques a su cuñado, Christian Nodal. (TikTok: @emilianoaguilaroficial)

La entrevista que generó una ‘guerra’ mediática

Recientemente, una entrevista de Pepe Aguilar al programa Ventaneando derivó en una guerra de declaraciones con su hijo mayor, quien arremetió contra él por responsabilizar a la cantante Carmen Treviño —su exesposa y madre de Emiliano—, de impedir un vínculo filial entre ellos.

Emiliano, quien a diferencia de sus medios hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar se distingue por su fuerte temperamento y no tener filtros al expresarse, repudió las declaraciones de Pepe Aguilar.

Además, lanzó varios dardos contra sus medios hermanos, especialmente contra Ángela Aguilar, a quien tildó de tonta por casarse con Christian Nodal.

Previamente, Emiliano había expuesto que su hermana menor sufrió violencia durante su relación con el jugador de la NFL Josh Hall.

En respuesta, los Aguilar se burlaron de Emiliano comparándolo con ‘El Gordo’, la mascota de la familia. Aunque horas después emitieron una disculpa en la que responsabilizaron de la publicación a su gestor de redes sociales, la reacción de Emiliano fue ampliar sus ataques a otros miembros de la familia: Christian Nodal y Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe.

Emiliano Aguilar ha lanzado varios dardos contra su cuñado y su media hermana Ángela. (Captura de pantalla)

Pepe Aguilar: “No se les ocurra meter a mi hijo”

La atención pública que ha capturado la guerra de declaraciones entre Emiliano y los Aguilar buscó ser capitalizada por Telemundo.

En un reciente video en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani indicó que fuentes dentro de la cadena confirmaron un acercamiento de la producción de La Casa de los Famosos con Pepe.

El motivo fue sondear las repercusiones de un posible ingreso de su hijo mayor a la sexta temporada del programa de telerrealidad.

No obstante, la respuesta del cantante fue contundente: “Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si ustedes respetan a este servidor, Pepe Aguilar, y mi trayectoria, no se les ocurra meter a mi hijo en ese reality a hacer payasadas en ese circo”, aseguró Ceriani.

Ceriani arremete contra Pepe Aguilar

Al margen, el periodista también criticó duramente a Pepe Aguilar por acusarlo de difundir información falsa y fomentar el acoso digital contra su hija Ángela Aguilar.

Ceriani hizo una referencia a una publicación en Instagram donde es señalado de hacer “bullying” y cuestionó a Aguilar en su rol de padre: “Si yo la hubiera criado, la hubiera criado de otra forma y no la hubiera vendido de otra forma que no hubiera sido lo que es. Es tu problema, Pepe, no eschufes tus problemas a nosotros, los periodistas”, concluyó Ceriani.

Ceriani criticó duramente a Pepe Aguilar por señalarlo de difundir información falsa y fomentar el acoso contra su hija Ángela. (Javier Ceriani, YouTube)