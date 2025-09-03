México

Revelan que Pepe Aguilar bloqueó ingreso de Emiliano Aguilar a ‘La Casa de los Famosos’: “No se les ocurra meterlo en ese circo”

Telemundo confirmó en junio la sexta temporada del reality show

Por Víctor Cisneros

Guardar
La atención pública que ha
La atención pública que ha capturado la guerra de declaraciones entre Emiliano y los Aguilar buscó ser capitalizada por Telemundo. (Infobae México / Jesús Avilés)

Telemundo quería ver arder a la dinastía Aguilar. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la cadena de televisión con sede en Miami, Florida tenía a la mira a Emiliano, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, para unirse a la sexta temporada de La Casa de los Famosos, a estrenarse durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, antes de que la propuesta le fuera planteada al rapero, creativos de Telemundo y Endemol habrían consultado a Pepe Aguilar, quien se opuso y planteó la posibilidad de romper lazos con ambas empresas.

Emiliano Aguilar extendió sus ataques
Emiliano Aguilar extendió sus ataques a su cuñado, Christian Nodal. (TikTok: @emilianoaguilaroficial)

La entrevista que generó una ‘guerra’ mediática

Recientemente, una entrevista de Pepe Aguilar al programa Ventaneando derivó en una guerra de declaraciones con su hijo mayor, quien arremetió contra él por responsabilizar a la cantante Carmen Treviño —su exesposa y madre de Emiliano—, de impedir un vínculo filial entre ellos.

Emiliano, quien a diferencia de sus medios hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar se distingue por su fuerte temperamento y no tener filtros al expresarse, repudió las declaraciones de Pepe Aguilar.

Además, lanzó varios dardos contra sus medios hermanos, especialmente contra Ángela Aguilar, a quien tildó de tonta por casarse con Christian Nodal.

Previamente, Emiliano había expuesto que su hermana menor sufrió violencia durante su relación con el jugador de la NFL Josh Hall.

En respuesta, los Aguilar se burlaron de Emiliano comparándolo con ‘El Gordo’, la mascota de la familia. Aunque horas después emitieron una disculpa en la que responsabilizaron de la publicación a su gestor de redes sociales, la reacción de Emiliano fue ampliar sus ataques a otros miembros de la familia: Christian Nodal y Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe.

Emiliano Aguilar ha lanzado varios
Emiliano Aguilar ha lanzado varios dardos contra su cuñado y su media hermana Ángela. (Captura de pantalla)

Pepe Aguilar: “No se les ocurra meter a mi hijo”

La atención pública que ha capturado la guerra de declaraciones entre Emiliano y los Aguilar buscó ser capitalizada por Telemundo.

En un reciente video en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani indicó que fuentes dentro de la cadena confirmaron un acercamiento de la producción de La Casa de los Famosos con Pepe.

El motivo fue sondear las repercusiones de un posible ingreso de su hijo mayor a la sexta temporada del programa de telerrealidad.

No obstante, la respuesta del cantante fue contundente: “Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si ustedes respetan a este servidor, Pepe Aguilar, y mi trayectoria, no se les ocurra meter a mi hijo en ese reality a hacer payasadas en ese circo”, aseguró Ceriani.

Ceriani arremete contra Pepe Aguilar

Al margen, el periodista también criticó duramente a Pepe Aguilar por acusarlo de difundir información falsa y fomentar el acoso digital contra su hija Ángela Aguilar.

Ceriani hizo una referencia a una publicación en Instagram donde es señalado de hacer “bullying” y cuestionó a Aguilar en su rol de padre: “Si yo la hubiera criado, la hubiera criado de otra forma y no la hubiera vendido de otra forma que no hubiera sido lo que es. Es tu problema, Pepe, no eschufes tus problemas a nosotros, los periodistas”, concluyó Ceriani.

Ceriani criticó duramente a Pepe
Ceriani criticó duramente a Pepe Aguilar por señalarlo de difundir información falsa y fomentar el acoso contra su hija Ángela. (Javier Ceriani, YouTube)

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe AguilarJavier CerianiLa Casa de los Famosos Telemundomexico-entretenimiento

Más Noticias

La mañanera de hoy 3 de septiembre | La reunión con Marco Rubio será muy buena, aunque la relación con EEUU no ha sido fácil: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 3

Caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsó nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite de tiempo

El proceso legal iniciado por la cantante ya se ha convertido en un referente dentro del sistema jurídico mexicano, con nuevos criterios obligatorios para todos los jueces a partir de 1 de septiembre de 2025

Caso Sasha Sokol y Luis

Gobierno de Sheinbaum prohíbe 35 moléculas de plaguicidas: “Se acabó el DDT en México”

El decreto abarca importación, producción, comercialización y uso de químicos nocivos; la medida busca proteger a productores, consumidores y medio ambiente

Gobierno de Sheinbaum prohíbe 35

Joven arriesga su vida al viajar entre vagones del Metro CDMX y video se hace viral

Un adolescente fue captado viajando en el espacio prohibido entre vagones del Metro, generando críticas y preocupación en redes sociales

Joven arriesga su vida al

Dólar tropieza y el peso mexicano cotiza al alza este 3 de septiembre

La moneda mexicana se vio favorecida por los datos en la confianza al consumidor, mientras que la divisa estadounidense fue afectada por no alcanzar las expectativas de nuevos empleos

Dólar tropieza y el peso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Panteones bajo sospecha: el nuevo

Panteones bajo sospecha: el nuevo escondite de cadáveres para el crimen organizado en Guanajuato

Arley Pérez rompe el silencio y se deslinda del asesinato de Ernesto Barajas

Enrique Guzmán recordó la vez que sospechó haber sido contratado por narcos

‘El Chapo’ Guzmán muestra cambios “extraños y preocupantes” en su salud mental por aislamiento extremo en prisión, afirma su abogada

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum consultará si FGR lo puede interrogar en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Caso Sasha Sokol y Luis

Caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsó nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite de tiempo

Emiliano Aguilar lanza nuevo mensaje contra Pepe Aguilar: “Mi mamá no crio un cobarde, pero el otro lado sí”

¿Se acabó Shrek? Alfonso Obregón desata dudas sobre su participación como actor de doblaje con inquietante mensaje

Cazzu ve a un hombre parecido a Nodal en podcast y su reacción explota las redes: “Se asustó”

Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal por no firmar un permiso para que Inti pueda viajar con Cazzu

DEPORTES

Argentina vs Venezuela: ¿A qué

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”