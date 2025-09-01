México

“Me la pelas”: Emiliano Aguilar intercambia insultos con Nodal y escala la ‘guerra’ contra los Aguilar

Las tensiones familiares escalaron tras declaraciones de Pepe Aguilar donde responsabilizó a su ex, Carmen Treviño, de alejarlo de Emiliano

Por Víctor Cisneros

Emiliano Aguilar arremetió contra el último integrante de la familia Aguilar que se había mantenido al margen de la guerra de declaraciones iniciada contra su padre.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, el rapero compartió una captura de pantalla de una presunta conversación con Christian Nodal, donde le reclama por una serie de comentarios dirigidos a la familia Aguilar-Álvarez.

¿Qué dice el supuesto mensaje de Christian Nodal?

Días atrás, Emiliano Aguilar compartió un video en el que insinuó que su media hermana Ángela habría sido víctima de violencia durante su noviazgo con el jugador Josh Ball.

En respuesta, los Aguilar ridiculizaron a Emiliano al compararlo con ‘El Gordo’, un pug al que Pepe Aguilar considera parte de la familia.

Emiliano replicó al difundir una fotografía en la que los rostros de Pepe Aguilar, su esposa Aneliz Álvarez Alcalá y sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela fueron sustituidos por el del perro. “Qué bonita familia de perros”, escribió.

Aparentemente, Christian Nodal intervino. En la imagen difundida por Emiliano en Instagram, el sonorense le escribe para reclamarle y, a la vez, minimizar su incipiente carrera en el rap y el hip hop: “Fucking pussy, deja de hablar de armas y drogas que de eso todo hablan jajaja”.

La respuesta de Emiliano a Nodal

En una segunda parte del mensaje, Nodal presuntamente revela que la expareja de Emiliano —madre de su hija— en más de una ocasión se acercó a Ángela Aguilar para pedir ayuda económica.

Emiliano respondió con un seco “me la pelas” y un meme de Nodal. En la publicación —todavía visible en su perfil— lanzó un reto a su cuñado con un ataque directo a su hermana Ángela: “Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos huevos. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro”.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Aguilar-Álvarez ha hecho declaraciones públicas sobre las nuevas acusaciones de Emiliano.

De acuerdo con historias recientes compartidas por Ángela Aguilar, la familia pasó el fin de semana en el rancho El Soyate, una amplia propiedad adquirida por Flor Silvestre y Antonio Aguilar en el municipio de Villanueva, Zacatecas.

¿Cómo inició la pelea entre Emiliano y Pepe Aguilar?

Las declaraciones de Emiliano se suman a otras críticas y ofensas contra la familia de su padre, motivadas por la forma en que este se expresó de la cantante Carmen Treviño durante una entrevista en Ventaneando.

Durante la charla con Pati Chapoy, Pepe Aguilar responsabilizó a Treviño de propiciar un distanciamiento con su hijo al decidir separarse y asumir en solitario la custodia de Emiliano, quien entonces tenía apenas dos años.

Emiliano y Carmen Treviño acusaron a Pepe Aguilar de mentir y contar una versión que no corresponde con lo ocurrido.

