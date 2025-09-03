Policía en CDMX se vuelve viral al regalar mochila a hijo de trabajador que lava combis en Pantitlán

El oficial aseguró que el momento más valioso fue la sonrisa del menor al recibir la mochila. (Especial)

Un video que circula en redes sociales ha mostrado una faceta distinta de la policía capitalina. En la grabación, captada en el paradero de la estación Pantitlán del Metro de la Ciudad de México, un agente de la Policía Bancaria aparece regalando una mochila a un menor de edad, lo que ha generado miles de reacciones positivas en internet.

La escena, difundida en plataformas digitales, dura poco más de un minuto y muestra al oficial cargando una bolsa negra mientras está acompañado por un niño y un adulto. En el clip, se observa cómo el elemento entrega al menor una mochila, una lonchera y una lapicera, mientras le da un abrazo que conmovió a los usuarios.

El gesto contrasta con la imagen de las corporaciones policiacas que en semanas recientes han sido señaladas debido a enfrentamientos con civiles y videos que han circulado ampliamente en redes. Sin embargo, esta vez la viralidad fue ocasionada por una acción de empatía que mostró otra cara de la labor policial.

La escena ocurrió en el paradero del Metro Pantitlán y mostró una faceta solidaria de los elementos de seguridad. (Especial)

Los comentarios de internautas no se hicieron esperar. “Mis respetos para el oficial, qué gran corazón y qué gesto tan bello”, escribió un usuario. Otro agregó: “Estas acciones también hay que hacerlas viral, no solo cuando los malandros los madrean”. Asimismo, alguien más expresó: “Eso es todo... Espero no sea el único, así con gusto hasta le damos mordida a los polis”. Entre los mensajes que se repitieron destacó: “Más policía así, mis respetos”.

El oficial fue identificado como Mauricio Daniel Palacios Ramírez, quien lleva nueve años de servicio en la Policía Bancaria de la Ciudad de México. Tras hacerse viral el video, Palacios declaró: “Jamás me percaté de que alguien me estuviera grabando. Lo hice de corazón, sin esperar nada a cambio. Cuando vi la sonrisa del niño al recibir su mochila fue lo más satisfactorio”.

De acuerdo con la información disponible, el menor beneficiado es hijo de un trabajador que se gana la vida lavando combis y microbuses en los alrededores del paradero Pantitlán. El gesto fue reconocido por usuarios como un ejemplo de solidaridad y compromiso social, además de abrir la conversación sobre la importancia de resaltar también las acciones positivas de las corporaciones policiacas.

Video viral muestra a un policía de la CDMX regalando una mochila a un niño en Pantitlán, generando debate en rede Crédito: X / MrElDiablo8

El video se suma a una serie de contenidos que en los últimos meses han puesto en el centro del debate el papel de la policía en la capital del país. Mientras algunos clips muestran enfrentamientos con civiles que generan desconfianza, otros, como este, destacan conductas de cercanía y apoyo hacia la ciudadanía.

La viralidad del gesto de Palacios ha servido para recordar que, detrás del uniforme, también existen historias de humanidad que impactan de manera directa en la percepción social de las instituciones de seguridad.