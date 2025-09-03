México

Mariana Botas reacciona a las críticas por su participación en La Casa de los Famosos 3 tras supuesta demanda al programa

La actriz se sinceró sobre varias de las polémicas que protagonizó dentro del reality show 24/7

Por Jazmín González

Mariana Botas se convirtió en
Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México el pasado 31 de agosto. Su salida causó debate en redes sociales, pues pese a los comentarios negativos, varios respaldaron su manera de jugar.

Ante las críticas que enfrenta por sus anécdotas en el reality show 24/7 y sus actitudes con sus compañeros, la actriz y comediante fue cuestionada al respecto.

Durante una entrevista con Marie Claire Carp, como parte de su gira de medios, Botas aseguró estar tranquila de lo que vivió, pues se mostró como es en su vida diaria.

Mariana Botas a su salida
Mariana Botas a su salida de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Mariana Botas responde contundente a las críticas sobre su físico y su anécdota sobre Drake Bell

Uno de los factores que más juzgaba el público es su tono de voz, a lo que la colaboradora de “Evinadas” comentó que es una de las características con las que nació y no la puede cambiar.

“Al principio es duro, difícil, pero luego te vas acostumbrando y después ya es lo mismo. También me criticaban por ser gorda y ahora que tengo otro cuerpo; chale, ningún chile les embona. Yo estoy contenta con lo que soy, me ha costado mucho trabajo emocional y físico estar donde estoy“, comentó.

Ante su salida, dijo estar tranquila, pues aunque sabe poco sobre lo que está sucediendo en Internet, tiene algunas ideas por lo que ha visto en el celular de su hermana y considera que el público está dividido.

“Estoy tranquila porque fui yo allá, no fui una mala persona, jamás ofendí a nadie ni tuve la agresión de ser agresiva, no me gusta el conflicto y lo evité en todo el momento“, concluyó.

Mariana Botas a su salida
Mariana Botas a su salida de La Casa de los Famosos México Crédito: Instagram/ La Casa de los Famosos México

Mientras que en una entrevista con Milenio, mencionó que tras lo ocurrido con su anécdota sobre Drake Bell, considera que contó detalles de más que pudo haber evitado, pero no se arrepiente.

¿La Casa de los Famosos México fue demandada por Drake Bell?

Cabe mencionar que tras lo ocurrido, la prensa cuestionó a Drake Bell sobre el supuesto beso, pero el actor y cantante negó completamente los hechos. Días después, Galilea Montijo aseguró que el reality había sido advertido sobre una supuesta demanda.

“Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’. Que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas de lo que había dicho en ‘La Casa de los Famosos México’ que iba a someterse a una demanda", contó en el matutino “Hoy”.

