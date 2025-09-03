México

Marco Rubio destaca ‘cooperación histórica’ entre EEUU y México: “Cárteles son una amenaza a la seguridad de ambos países”

El secretario norteamericano aseguró que la cooperación y los operativos se dan en un marco de respeto a la soberanía de ambas naciones

Por Carlos Salas

El Secretario de Estado de
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio junto a Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores de México. REUTERS/Henry Romero

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, comentó en conferencia de prensa junto a Juan Ramón de la Fuente (Secretario de Relaciones Exteriores de México) que la cooperación entre México y Estados Unidos alcanzó un máximo histórico entre ambas naciones.

De acuerdo con el funcionario norteamericano, las amenazas, peligros y temas en común que unen a ambos países, derivó en operativos, entrenamiento y cooperación en todos los niveles de gobierno siempre respetando la soberanía nacional.

“Como he dicho siempre, la historia de nuestros pueblos siempre estarán juntas por ser vecinos, tenemos temas, amenazas y peligros en común. Me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico realmente los últimos 8 meses jamás en la historia de ambos países ha habido un nivel de cooperación que existe en este momento.

“Cooperación que respeta la integridad, la soberanía de ambos países pero a la misma vez, es una cooperación que da buenos resultados, que vimos en la cifra de los 55 individuos que se le pidió al Gobierno de México están enfrentando a los criminales en EEUU, fue algo difícil no fue fácil”, afirmó Marco Rubio.

Información en desarrollo...

