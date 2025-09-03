La Licenciada María Julia se retira de Multimedios tras 48 años de conducción

La conductora estuvo en televisión 48 años. (Captura de pantalla/X)

La icónica conductora de Telediario decidió retirarse y poner “una pausa indefinida” a su carrera en el periodismo televisivo, entre cápsulas, la Licenciada María Julia se dirigió al público y anunció su decisión.

“Todo tiene un ciclo. Quiero compartirles y comunicarles que he decidido tomarme un descanso y ponerme en pausa por tiempo indefinido. Muchos se van a sorprender, otros especularán, pero la verdad es una sola. Yo dejo las puertas abiertas de par en par, porque mi vida va de la mano con la familia González y con el Grupo Multimedios. Hay proyectos y planes a futuro, los cuales en su momento los revisaré con la dirección de esta empresa”

Durante su intervención al aire, se dijo complacida y satisfecha por sus logros profesionales, además de que agradeció a sus mentores y a quienes le dieron espacio televisivo cuando comenzaba su trayectoria en Multimedios.

“Yo dejo las puertas abiertas de par en par, porque mi vida va de la mano con la familia González y con el Grupo Multimedios. Hay proyectos y planes a futuro, los cuales en su momento los revisaré con la dirección de esta empresa”, explicó.

Durante su intervención, María Julia expresó que este anuncio no respondía a una situación sencilla, por lo que optó por la franqueza como vía para dirigirse a su público. Recordó que el pasado 1 de junio alcanzó los 48 años de trabajo continuo en la compañía, a la que definió como su casa y a la que atribuyó todo lo que ha logrado en su vida profesional. Subrayó que, al mirar en retrospectiva, el balance de su carrera ha sido ampliamente positivo, pese a las dificultades y adversidades que enfrentó en el camino.

En su mensaje, la periodista dedicó palabras de agradecimiento a quienes influyeron en su formación, haciendo una mención especial a Francisco González Sánchez, a quien recordó como la persona que confió en ella cuando iniciaba su carrera a finales de los años setenta. Relató que en aquel entonces le prometió no defraudarlo y afirmó: “estoy segura que hoy ambos podemos vernos a la cara y sonreír porque no nos equivocamos”. Extendió su gratitud a toda la familia González Albuerne, reiterando que su agradecimiento es eterno.

Quién es la Licenciada María Julia Lafuente

Nacida en San Luis Potosí en 1957, María Julia Lafuente se trasladó a Monterrey a los 8 años, ciudad donde ha residido la mayor parte de su vida y donde consolidó su carrera profesional. En su infancia, vivió un periodo en Piedras Negras, Coahuila, antes de instalarse en la llamada Sultana del Norte. La periodista relató que su llegada al mundo estuvo marcada por el trabajo de su padre como chofer de los Autobuses Anáhuac, quien llevó a su madre de paseo a San Luis Potosí, donde finalmente nació.

La vocación de servicio de Lafuente se manifestó desde temprana edad. A los 13 años, comenzó a estudiar Enfermería en el Hospital Universitario, motivada por la necesidad económica tras la muerte de su padre. En una entrevista, recordó: “Tenía más bien casi 13 años cuando entré de enfermera en el Hospital Universitario; claro que aparentaba como 15 años, pero eran 13 años cuando yo tuve una gran necesidad económica, para salir adelante, porque murió mi señor padre. Entonces teníamos que sacar a flote la situación, y ahí es donde, empecé a trabajar y estudiar... Y hasta la fecha sigo trabajando, no he parado”. Aunque aspiraba a estudiar Psicología, su verdadera pasión surgió al ingresar al Colegio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde formó parte de la ‘Generación Alba’.

El inicio de su carrera en los medios se remonta a 1977, cuando Francisco A. González Sánchez la escuchó en Radio Alegría y le extendió una invitación para integrarse a Multimedios. Según el archivo del arquitecto Héctor Benavides, en noviembre de ese año, Lafuente debutó en los noticieros de AW y en los segmentos televisivos de la Organización Estrellas de Oro, hoy Multimedios. La propia periodista rememoró: “Entré aquí en 1977, un primero de noviembre a Noticieros de AW, que pasaban cada hora en AM, y cortos en televisión, uno a las 5 de la tarde que se llamaba Agua Mineral La Fuente presenta a la gran compañera María Julia Lafuente, desde ahí soy su compañera para todo. Y luego teníamos otros: La noticia en concreto, a las 8 de la noche y a las 10, fue a la par en los dos medios, radio y televisión”.

En 1978, Lafuente viajó a Ciudad de México para presentar su examen de locución, donde obtuvo la credencial que la acreditó como locutora profesional. Sobre esa experiencia, relató: “Me fui a presentar en el 78 la credencial de ser locutora y le gané a Sylvia Pasquel y a Juan Ferrara, en ese entonces este el examen era una cosa impresionante”.

A lo largo de su carrera, la periodista ha desempeñado múltiples funciones dentro de la redacción y la conducción, participando en noticieros como ‘Notioro 12’ y ‘Agua Mineral La Fuente presenta a la gran compañera María Julia Lafuente’, espacios que alcanzaron gran éxito. Con el tiempo, asumió la conducción del noticiero del mediodía, que amplió su duración y se consolidó como referente en los índices de audiencia.

Durante su paso por Telediario Mediodía, Lafuente compartió la conducción con 14 compañeros distintos, formando equipos que llevaron la información más relevante de Nuevo León a los hogares. La periodista ha destacado la influencia de figuras como Francisco González Sánchez y Héctor Benavides en su desarrollo profesional.