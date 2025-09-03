México

Huracán Lorena en vivo: el ciclón cobra fuerza y podría alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson

La Coordinación Nacional de Protección Civil llamóa la población a extremar precauciones ante los efectos del ciclón Lorena

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
00:27 hsHoy

Durante la noche de este miércoles y el jueves, el SMN pronostica lluvias de muy fuertes, de 50 a 75 mm, a intensas, de 75 a 150 mm, en el sur de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

23:54 hsAyer

El huracán Lorena se mueve a una velocidad de 26 kilómetros por horas. Lo hace paralelamente a la costa occidental de Baja California Sur.

23:19 hsAyer

Después de cruzar la península de Baja California, se espera que el sábado Lorena alcance las costas de Sonora.

23:17 hsAyer

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Lorena impacte el viernes por la mañana, en la costa occidental de Baja California Sur.

El SMN prevé que Lorena toque tierra en Baja California y cruce hasta Sonora en estos días

El Servicio Meteorológico espera que Lorena alcance la categoría 2 en las próximas horas

Por Omar Tinoco Morales

Imagen de satélite del huracán
Imagen de satélite del huracán Lorena muesta su avance frente a las costas de México. FOTO: Reuters

Este miércoles 3 de septiembre la tormenta tropical Lorena se convirtió en huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, causando lluvias torrenciales en los estados de Baja California Sur, intensas en zonas de Sonora y Sinaloa, y muy fuertes en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Huracán LorenaConaguaHuracanesClimamexico-noticiasProtección Civil

Últimas noticias

Mes del testamento en México: estos son los beneficios para obtener un descuento del 50 por ciento durante septiembre de 2025

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, instó a realizar este trámite que “permite dejar de manera ordenada la voluntad de una persona”

Mes del testamento en México:

Vientos CDMX: activan alerta amarilla por fuertes rachas en estas cuatro alcaldías para hoy miércoles 3 de septiembre

Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer los peligros asociados por este pronóstico

Vientos CDMX: activan alerta amarilla

Presidenta del Senado reconoce a Sheinbaum por manejo de política exterior

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez resalta la necesidad de atender agendas compartidas en temas clave

Presidenta del Senado reconoce a

Maestros que no denuncien el bullying serán sancionados, congreso de Nuevo León aprueba reforma

El dictamen menciona el caso registrado en la Universidad Tec Milenio, donde se habrían presentado situaciones de acoso y conductas que podrían estar tipificadas como delitos

Maestros que no denuncien el

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Autoridades reportan bloqueos en distintos puntos del estado. Piden a la población transitar con precaución y extremar precauciones

Reportan bloqueos en diversos puntos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Otro golpe a la TV

Otro golpe a la TV ilegal: vendían accesos a packs premium de la televisión por cable

Estetoscopio con IA detecta problemas cardíacos en 15 segundos

Cuál es el método correcto para limpiar la pantalla del televisor o el monitor de computadora

Un estudio pone en duda el uso de betabloqueadores tras un ataque cardiaco, sobre todo en las mujeres

¿Podría el medicamento metformina para la diabetes cambiar los niveles de metales en la sangre?

INFOBAE AMÉRICA

El día que Taylor Swift

El día que Taylor Swift ofreció un concierto íntimo en casa de una estrella de WWE

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

Estados Unidos retiró el Estatus de Protección Temporal para los migrantes venezolanos

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Los estadounidenses planean gastar menos dinero en las fiestas de fin de año, según una encuesta

DEPORTES

Horacio Zeballos sigue haciendo historia:

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: alcanzó la semifinal del US Open junto a Marcel Granollers

Miguel Ángel Russo continuará internado por una infección urinaria: la visita especial que recibió

Pekerman señaló al futbolista que cree que liderará la selección argentina tras el retiro de Messi: “Va a marcar la historia”

Escándalo en un clásico de la Liga Mendocina: batalla campal, agresión a un agente de seguridad y suspensión

Escándalo en la NBA: investigan a una franquicia por el desvío de millones de dólares del contrato de una de sus máximas figuras