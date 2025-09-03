Huracán Lorena en vivo: el ciclón cobra fuerza y podría alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson

Durante la noche de este miércoles y el jueves, el SMN pronostica lluvias de muy fuertes, de 50 a 75 mm, a intensas, de 75 a 150 mm, en el sur de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
El huracán Lorena se mueve a una velocidad de 26 kilómetros por horas. Lo hace paralelamente a la costa occidental de Baja California Sur.
Después de cruzar la península de Baja California, se espera que el sábado Lorena alcance las costas de Sonora.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Lorena impacte el viernes por la mañana, en la costa occidental de Baja California Sur.
Este miércoles 3 de septiembre la tormenta tropical Lorena se convirtió en huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, causando lluvias torrenciales en los estados de Baja California Sur, intensas en zonas de Sonora y Sinaloa, y muy fuertes en Baja California, Nayarit y Jalisco.