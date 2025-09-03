México

Gobierno de Sheinbaum presenta café del Bienestar, se venderá en cuatro etapas: cuál es el precio y dónde comprarlo

La titular de Alimentación para el Bienestar indicó que el producto es 100% café y se venderá en tres presentaciones

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum defendió la creación de
Sheinbaum defendió la creación de productos del Bienestar. | Presidencia

María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, presentó el Café del Bienestar, el cual se realiza con apoyo de productores mexicanos y se venderá en cuatro etapas a nivel nacional.

Información en desarrollo...

