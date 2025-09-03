Gobierno de Sheinbaum presenta café del Bienestar, se venderá en cuatro etapas: cuál es el precio y dónde comprarlo

María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, presentó el Café del Bienestar, el cual se realiza con apoyo de productores mexicanos y se venderá en cuatro etapas a nivel nacional.

