Fuertes lluvias en CDMX dejan severas inundaciones en Indios Verdes

Las fuertes lluvias han provocado afectaciones en el transporte de la CDMX.

Las intensas lluvias de la noche del martes provocaron diversos daños en la zona norte de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Sobre la avenida Insurgentes Norte, se reportaron encharcamientos cerca del Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, donde se activó la alerta púrpura.

Internautas de redes sociales reportan que las lluvias de este 2 de septiembre han provocado el colapso en el paradero de Indios Verdes, así como tráfico severo, por lo que han hecho un llamado a que las autoridades desazolven la zona, la cual ha generado alerta roja por las lluvias.

“ Luego de fuerte Lluvia en la zona Norte de la CDMX, se registra inundación en Av. Insurgentes en inmediaciones del Paradero de Indios Verdes, Servicios de emergencia acuden al lugar, ceda el paso de los mismos”, compartió el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Hasta hace una hora, la alerta amarilla se mantenía en las alcaldías:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Xochimilco.

Mientras que la alerta naranja se activó en:

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo.

Tlalpan

Información en desarrollo...