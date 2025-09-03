México

¿Cuál es la planta medicinal que ayuda a espantar a los mosquitos?

Esta hierba es tu aliada para alejar a los molestos insectos

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Aleja los mosquitos con esta
Aleja los mosquitos con esta planta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas plantas medicinales se han empleado tradicionalmente para repeler mosquitos, pero una de las más conocidas y utilizadas es la citronela.

La citronela, cuyo nombre científico es Cymbopogon nardus o Cymbopogon winterianus, es una planta perenne originaria de regiones tropicales del sudeste asiático, aunque actualmente se cultiva en diferentes partes del mundo por su valor ornamental, medicinal y su capacidad para ahuyentar insectos.

La eficacia de la citronela como repelente natural de mosquitos se debe al alto contenido de aceites esenciales presentes en sus hojas y tallos. Estos aceites, ricos en compuestos como citronelal, geraniol y limoneno, desprenden un aroma intenso y fresco que resulta desagradable para los mosquitos y otros insectos voladores. El olor enmascara las señales químicas que los mosquitos utilizan para localizar a las personas, reduciendo así la probabilidad de picaduras.

Cómo se usa la citronela

Planta de Citronela (Gobierno de
Planta de Citronela (Gobierno de Chajarí)

El uso de citronela puede darse de varias formas. La más común es a través de la extracción de su aceite esencial, que puede aplicarse en la piel en forma de cremas, aerosoles o lociones, siempre con la debida dilución para evitar reacciones alérgicas o irritaciones. Además, se emplea como ingrediente en velas, inciensos y difusores para ambientes, creando una barrera aromática que ayuda a mantener alejados a los mosquitos, sobre todo en espacios al aire libre como jardines, terrazas o patios.

Otra forma tradicional de uso consiste en colocar macetas de citronela en ventanas, puertas o zonas de reunión, ya que el mero crecimiento de la planta y la liberación de su fragancia al tacto o al roce con el viento pueden tener un efecto repelente. Esta opción es apreciada por quienes buscan alternativas naturales, seguras y sostenibles para controlar la presencia de insectos sin recurrir a productos químicos sintéticos.

[Archivo]
[Archivo]

Además de su utilidad como repelente, la citronela posee otras propiedades medicinales. Estudios y la medicina tradicional han señalado su eficacia como antifúngico, antibacteriano y antiinflamatorio, lo que le otorga valor adicional en el hogar. De igual manera, hay quienes utilizan infusiones o compresas de citronela para aliviar molestias cutáneas leves, aunque es fundamental asegurarse de que la preparación sea apta para uso tópico y que no existan alergias previas.

Existen otras plantas medicinales con propiedades repelentes de mosquitos, como la albahaca, el romero, la lavanda, la menta y el eucalipto, pero la citronela destaca por su potencia y efectividad ampliamente reconocida, tanto en su forma natural como en productos derivados. Todas estas plantas pueden complementar el uso de la citronela en la creación de jardines destinados a limitar la presencia de insectos no deseados.

Temas Relacionados

MosquitosPlantas medicinalesHierbasPlantasSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Manuel Mijares regresa a redes sociales y pone fin a los rumores sobre una hospitalización de emergencia

Recientemente se dio a conocer que el intérprete de “Soldado del amor” habría perdido 22 kilos tras atravesar una emergencia médica

Manuel Mijares regresa a redes

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Hombres armados que viajaban en distintos vehículos irrumpieron en el anexo Alfa Fortaleza A.C, dejando a tres personas sin vida.

Grupo armado ataca anexo en

MrBeast planea tener su propia compañía telefónica, al estilo de Luisito Comunica

De acuerdo con un documento filtrado, el proyecto podría ver la primera luz en 2026

MrBeast planea tener su propia

Así quedó conformada la mesa directiva de la Cámara de Diputados tras la elección de Kenia López como presidenta

El PAN, partido al que le corresponde la presidencia de la Cámara de Diputados en el segundo año de actividades legislativas, logró impulsar a la diputada plurinominal a pesar del rechazo de la mayoría parlamentaria

Así quedó conformada la mesa

Normalistas de Puebla hacen protesta que termina con un camión incendiado

Las estudiantes señalaron que ninguno de los directivos está capacitado para las funciones que desempeñan, además del hostigamiento constante por parte del gobierno

Normalistas de Puebla hacen protesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo armado ataca anexo en

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

ENTRETENIMIENTO

Podcasts que encabezan la lista

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Manuel Mijares regresa a redes sociales y pone fin a los rumores sobre una hospitalización de emergencia

Estos son los artistas invitados que estarán en ‘Mercurio and Friends’ para su doble fecha en Monterrey

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Filmes para ver esta noche en Google México

DEPORTES

Revelan que Canelo Álvarez está

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas