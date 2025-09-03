¿Cuál es la planta medicinal que ayuda a espantar a los mosquitos?

Diversas plantas medicinales se han empleado tradicionalmente para repeler mosquitos, pero una de las más conocidas y utilizadas es la citronela.
La citronela, cuyo nombre científico es Cymbopogon nardus o Cymbopogon winterianus, es una planta perenne originaria de regiones tropicales del sudeste asiático, aunque actualmente se cultiva en diferentes partes del mundo por su valor ornamental, medicinal y su capacidad para ahuyentar insectos.
La eficacia de la citronela como repelente natural de mosquitos se debe al alto contenido de aceites esenciales presentes en sus hojas y tallos. Estos aceites, ricos en compuestos como citronelal, geraniol y limoneno, desprenden un aroma intenso y fresco que resulta desagradable para los mosquitos y otros insectos voladores. El olor enmascara las señales químicas que los mosquitos utilizan para localizar a las personas, reduciendo así la probabilidad de picaduras.
Cómo se usa la citronela
El uso de citronela puede darse de varias formas. La más común es a través de la extracción de su aceite esencial, que puede aplicarse en la piel en forma de cremas, aerosoles o lociones, siempre con la debida dilución para evitar reacciones alérgicas o irritaciones. Además, se emplea como ingrediente en velas, inciensos y difusores para ambientes, creando una barrera aromática que ayuda a mantener alejados a los mosquitos, sobre todo en espacios al aire libre como jardines, terrazas o patios.
Otra forma tradicional de uso consiste en colocar macetas de citronela en ventanas, puertas o zonas de reunión, ya que el mero crecimiento de la planta y la liberación de su fragancia al tacto o al roce con el viento pueden tener un efecto repelente. Esta opción es apreciada por quienes buscan alternativas naturales, seguras y sostenibles para controlar la presencia de insectos sin recurrir a productos químicos sintéticos.
Además de su utilidad como repelente, la citronela posee otras propiedades medicinales. Estudios y la medicina tradicional han señalado su eficacia como antifúngico, antibacteriano y antiinflamatorio, lo que le otorga valor adicional en el hogar. De igual manera, hay quienes utilizan infusiones o compresas de citronela para aliviar molestias cutáneas leves, aunque es fundamental asegurarse de que la preparación sea apta para uso tópico y que no existan alergias previas.
Existen otras plantas medicinales con propiedades repelentes de mosquitos, como la albahaca, el romero, la lavanda, la menta y el eucalipto, pero la citronela destaca por su potencia y efectividad ampliamente reconocida, tanto en su forma natural como en productos derivados. Todas estas plantas pueden complementar el uso de la citronela en la creación de jardines destinados a limitar la presencia de insectos no deseados.