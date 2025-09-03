México

Crisis hídrica encarece hasta en 4 mil mensuales el gasto por vivienda en condominios de México

Estudio revela desigualdad en costos de agua por falta en la red

Por Jorge Contreras

Ante el desabasto, los mexicanos tienen que pagar un costo adicional para obtener el agua que consumen en su hogares (especial)

La crisis hídrica en México ya no solo se mide en presas vacías o en millones de pesos destinados a pipas de agua. Un análisis realizado por ComunidadFeliz, plataforma especializada en la administración de edificios y condominios, revela que el impacto directo en el bolsillo de las familias puede alcanzar hasta 4 mil 001 pesos adicionales por vivienda en un solo mes, como ocurrió en un condominio de Guadalajara durante mayo.

El estudio abarcó 5 mil 255 unidades habitacionales distribuidas en 37 condominios de cinco estados y muestra que el tamaño del complejo no determina la eficiencia en el gasto.

Por ejemplo, un condominio de apenas 50 hogares en Aguascalientes pagó 3 mil 216 por unidad en mayo, mientras que otro de 382 departamentos en Mérida desembolsó 2 mil 773 por vivienda en el mismo periodo.

“Lo que vemos en los números es alarmante: familias que, sin importar si viven en un condominio pequeño o en uno con cientos de departamentos, están pagando miles de pesos extra por acceder al agua. La desigualdad ya no está solo entre estados, también ocurre dentro de las comunidades”, explicó Raquel Huerta, directora de ComunidadFeliz México.

Se suma el consumo de compra de garrafones

El costo promedio adicional que deben cubrir los departamentos en el país para obtener agua asciende a 4 mil pesos mensuales (Especial)

Además de las pipas, el análisis detectó gastos menores que encarecen la cuota de mantenimiento, como la compra de garrafones o agua purificada para casetas de vigilancia. Aunque representan apenas el 0.3% del total, son un reflejo de la falta de control interno.

“Estos pequeños egresos pasan desapercibidos, pero al final se trasladan al recibo de cada familia. Revisar estos rubros puede generar ahorros inmediatos para los condominios”, añadió Huerta.

Estados bajo presión

El informe también evidencia que Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes enfrentan presiones significativas. En Querétaro, un condominio pagó 228 mil pesos en abril, principalmente a la red pública.

En Quintana Roo, dos conjuntos habitacionales alcanzaron 185 mil pesos en sus registros, mientras que en Aguascalientes un solo condominio desembolsó 160 mil pesos en mayo.

Estos datos confirman que el problema no es exclusivo de las entidades con mayor densidad urbana, sino que afecta a comunidades de distintos tamaños en todo el país.

Septiembre sin alivio

Según el INSP, la carencia de recursos tiene un fuerte impacto en la salud pública. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Aunque septiembre trajo lluvias por arriba del promedio, la CONAGUA mantiene la alerta de déficit hídrico nacional. La aparente recuperación en presas no se tradujo en estabilidad para los hogares: los condominios siguen pagando facturas extraordinarias, incluso en temporada de lluvias.

El análisis sugiere soluciones como auditar consumos internos, ampliar cisternas, negociar contratos de pipas a largo plazo y aprovechar la captación pluvial como alternativas sostenibles.

Al cierre del verano, más de 5 mil 200 familias continúan absorbiendo costos extraordinarios, confirmando que la crisis hídrica no se resuelve con precipitaciones, sino con una gestión más justa y eficiente del recurso.

