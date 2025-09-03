México

¿Adiós ‘Venga la Alegría’? Kristal Silva se integra a ‘La Granja VIP México’ como conductora

El reality reunirá a varias celebridades en un entorno rural, alejados de los lujos y comodidades, para enfrentarse a trabajos de campo y convivir bajo la mirada del público

Por Víctor Cisneros

El estreno está programado para el 12 de octubre por Azteca Uno. (@kristalsilva_, Instagram)

La televisión mexicana se prepara para recibir un nuevo reality show que promete dar mucho de qué hablar: La granja VIP México. El formato reunirá a varias celebridades en un entorno rural, alejados de los lujos y comodidades, para enfrentarse a trabajos de campo y convivir bajo la mirada del público. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es el papel que tendrá Kristal Silva, reconocida conductora de Venga la Alegría, quien fue confirmada como parte esencial del proyecto.

Kristal Silva, la voz que guiará a los granjeros

A sus 33 años, Kristal Silva asume uno de los retos más importantes de su carrera: convertirse en la voz misteriosa que guiará a los famosos dentro de la granja. Los participantes no podrán verla, únicamente escuchar sus instrucciones, y deberán confiar plenamente en ella para superar los desafíos que la producción les impondrá.

“Me emociona mucho este nuevo proyecto, será un reto diferente porque tendré que guiar a los participantes sin que puedan verme, será un juego de confianza y estrategia”, declaró en entrevista con Venga la alegría. La conductora también será parte de las galas semanales transmitidas por Azteca Uno, en las que supervisará pruebas, dinámicas y eliminaciones.

Silva adelantó que el programa combinará drama, tensión y romance: “Estoy lista para este reto y espero que el público disfrute cada momento tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Será una experiencia única que pondrá a prueba a todos, incluyendo a mí misma”.

“Me emociona mucho este nuevo proyecto, será un reto diferente", dijo la presentadora. (@kristalsilva_, Instagram)

¿Qué es ‘La Granja VIP México’?

El reality trasladará a celebridades a una granja real, donde deberán realizar labores como ordeñar vacas, sembrar, cosechar, limpiar establos y construir cercas. Todo bajo monitoreo constante y con votaciones semanales del público que decidirán qué participante abandona la competencia.

“Será muy interesante ver cómo los famosos se adaptan a la vida en el campo sin comodidades, y mi papel será guiarlos en secreto para que puedan superar los desafíos”, agregó Silva.

El estreno está programado para el 12 de octubre por Azteca Uno, con capítulos disponibles también en Disney+, siguiendo la línea de éxito que ha tenido el formato en países como Brasil y Suecia.

El elenco confirmado

Hasta el momento, se han revelado tres nombres en la conducción:

  • Kristal Silva – Voz guía y co-conductora de galas
  • Mallezaa (Marielle Zannie) – Conductora digital
  • Alex Garza – Presentadora de Cacareando la granja y pre-galas

Alex Garza y Mallezaa se encargarán de las transmisiones digitales y los resúmenes diarios, mientras que Silva tendrá el rol estratégico de guiar a los famosos y conducir los momentos decisivos de la competencia.

La gran incógnita ahora es si Kristal Silva se ausentará temporalmente de Venga la alegría o si combinará ambos proyectos, ya que TV Azteca no ha confirmado su permanencia en el matutino.

Con esta mezcla de celebridades, dinámicas rústicas y la incorporación de Kristal Silva, La granja VIP México apunta a convertirse en uno de los realities más comentados de 2025.

Temas Relacionados

Kristal SilvaVenga la AlegríaLa Granja VIP MéxicoTV Aztecamexico-entretenimiento

