Oso sorprende a trabajadores de construcción en Nuevo León al robarles su comida y video se vuelve viral

El curioso visitante fue grabado mientras disfrutaba de un banquete en plena zona residencial

Por Jesús F. Beltrán

El curioso visitante fue grabado
El curioso visitante fue grabado mientras disfrutaba de un banquete en plena zona residencial.

Un oso volvió a ser protagonista en San Pedro Garza García, Nuevo León, tras ser captado en video en la colonia San Ángel, sector Francés. El animal fue visto merodeando una vivienda hasta acercarse a una mesa de jardín, donde se topó con una vasija repleta de chuletas de cerdo, las cuales devoró sin mostrar temor alguno antes de retirarse con calma.

Los vecinos, sorprendidos por la escena, decidieron bautizarlo con un peculiar apodo: “El Chuletas”, debido al inesperado banquete que protagonizó. En las imágenes compartidas en redes sociales, se aprecia cómo el oso se aproxima sigilosamente, olfatea la comida y, tras confirmar que no había peligro, comienza a comer con tranquilidad.

El clip no tardó en viralizarse y generó múltiples reacciones de sorpresa y simpatía. Algunos usuarios destacaron la audacia del animal, mientras otros hicieron comentarios humorísticos sobre su preferencia gastronómica. “Ese oso ya sabe dónde vive la buena carne”, escribió un internauta, mientras que otros compararon la escena con una visita inesperada a una parrillada familiar.

El animal sorprendió a los
El animal sorprendió a los residentes al acercarse tranquilamente y devorar un festín de carne. (Especial)

Pese al tono ligero con el que muchos tomaron el incidente, las autoridades locales recordaron la importancia de mantener la precaución en caso de avistamientos. Protección Civil de Nuevo León emitió un llamado a la ciudadanía para no intentar alimentar a los osos ni acercarse a ellos, subrayando que, aunque puedan parecer dóciles en momentos como este, se trata de animales salvajes con fuerza y comportamientos impredecibles.

“Lo recomendable es mantener la calma, no intentar ahuyentarlos ni ofrecerles comida, y reportar de inmediato su presencia a los números de emergencia”, señaló un vocero de la corporación.

Los avistamientos de osos en zonas urbanas de Nuevo León se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años, debido a la expansión de la mancha urbana hacia áreas naturales. Estos animales, en búsqueda de alimento, suelen internarse en colonias residenciales, lo que ha dado pie a numerosos videos que circulan en redes sociales.

En esta ocasión, la particularidad de que el oso se diera un festín con chuletas de cerdo le dio un giro pintoresco al hecho, lo que incrementó la viralidad del material. Vecinos aseguraron que, tras comer, el animal se marchó tranquilamente sin mostrar signos de agresividad.

Las autoridades reiteraron que la presencia de osos en áreas urbanas es consecuencia de la pérdida de su hábitat natural y enfatizaron la necesidad de mantener la basura bien resguardada, evitar dejar comida al aire libre y reportar cualquier avistamiento.

La escena provocó cientos de comentarios humorísticos y reacciones de simpatía. Crédito: Desconocido

“El Chuletas”, como ya lo apodaron en redes sociales, se suma a la lista de osos que han causado sensación en el área metropolitana de Monterrey, convirtiéndose en un fenómeno viral que mezcla asombro, ternura y también preocupación por la convivencia entre humanos y fauna silvestre.

