Noroña explota contra Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal por darle voz a Alito Moreno en arranque de nuevo periodo legislativo: “Débiles”

El PRI intentó reventar la sesión, por lo que Noroña se lanzó contra los morenistas por haberle dado la palabra. (Captura de pantalla/CUARTOSCURO)

El arranque del nuevo periodo ordinario del Congreso de la Unión estuvo marcado por una fuerte confrontación interna en Morena, luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña calificó de “débiles” y acusó de favorecer a los “reventadores” a Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal, tras permitir la intervención de Alejandro “Alito” Moreno durante la sesión inaugural del primero de septiembre.

La presencia de Alito Moreno en tribuna, sus acusaciones y la negativa a quitarle la palabra y dársela al expetista desataron una crisis en el bloque oficialista.

A través de sus redes sociales Gerardo Fernández Noroña exhibió su descontento: “A mí no me dio la palabra Sergio Gutiérrez Luna, por sus merititos no me dio la palabra, es mi compañero y no me da la palabra, ni siquiera sabe qué le voy a decir”, escribió el legislador.

¿Cómo inició el pleito?

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2025.- Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, protestó dentro del pleno de la Cámara de Diputados luego de que el grupo parlamentario de Morena y Partido del Trabajo interrumpiera su intervención dentro de la sesión del Congreso General. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El intercambio inició luego de que Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, subió a tribuna y lanzó duros señalamientos contra Morena y sus aliados.

Entre sus intervenciones, refirió que en México “se instala una narcodictadura comunista”, llamó “narcopolíticos” y “corruptos” a los diputados oficialistas y acusó un supuesto intento por “asesinar la democracia”.

Ante los gritos e interrupciones de legisladores de la mayoría, la conducción de la Mesa Directiva —en manos de Sergio Gutiérrez Luna— permitió que tanto Moreno como el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, continuaran con sus participaciones.

Gerardo Fernández Noroña cuestionó públicamente al presidente de la Cámara de Diputados sobre la base reglamentaria para otorgar la palabra sólo a los coordinadores y negó imparcialidad en su conducción: “¿En qué parte del reglamento o de la legislación dice que en sesión de Congreso General los coordinadores pueden hablar, pero otro legislador no?”, reviró Noroña en su red social X. En ese espacio, calificó de parcial la presidencia y acusó que la postura “permite la provocación y la ofensa y premia a los reventadores”.

Sergio Gutiérrez Luna le respondió y señaló que “en ninguna parte del reglamento se prevé una situación atípica como la que aconteció”, por lo que, dijo, la presidencia debió actuar con serenidad para escuchar el diálogo entre los coordinadores e intentar que la sesión continuara.

Noroña insistió: “Premiar a los reventadores me parece una pésima manera de conducir la asamblea. Los amagaron que volverán a reventar la sesión si no les gusta al PRI [...] Me parece un grave precedente. Nunca hicimos algo así como oposición”.

En varios mensajes, Noroña acusó enérgicamente a sus compañeros (Monreal y Gutiérez Luna) de mostrar “debilidad” ante lo que calificó como métodos de provocación del PRI.

“Lamento profundamente las muestras de debilidad que compañeros del movimiento están dando frente a la insolencia y provocación del PRI. Pedí la palabra y se me negó y se le da la palabra a quienes están reventando la sesión, es el colmo”.

Tensión en el bloque oficialista

En una transmisión en vivo y nuevos mensajes, el senador Fernández Noroña continuó sus críticas a la conducción parlamentaria, ampliando sus disparos contra Gutiérrez Luna, a quien acusó de buscar “acuerdos extraños” con el PRI y “abogar por la civilidad” frente a lo que describió como un acto de sabotaje.

Noroña describió el liderazgo de ambos como insuficiente: “Si no puede conducir la Asamblea, entonces para qué se pone a conducirla. Si necesita que vaya su líder a hacer unos acuerdos extraños, contrarios al decoro, a la dignidad, al respeto, a la solemnidad... No me dan la palabra porque es una sesión solemne y permiten que se la revienten, y se la dan a los reventadores”, expresó.

Noroña acusa de débiles a Monreal y Gutiérrez Luna por tolerar a Alito Moreno. (Redes sociales)

Noroña, aún haciendo uso de las instalaciones de la presidencia de la Mesa Directiva pese a ya no encabezar ese órgano, insistió en que el comportamiento de la oposición no se puede contrarrestar con una supuesta imparcialidad y volvió a señalar que “permitir ese comportamiento, por lo menos es ser débil y ahí la mancuerna de Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal permitieron esto que es vergonzosísimo, gravísimo”.

Noroña hizo hincapié en que esta actitud no se dio cuando Morena era oposición en el Congreso: “Nunca hicimos algo así como oposición. Los medios están celebrando, claro”, remató.

El legislador también reiteró que no soltará su demanda puesta ante la Fiscalía General de la República contra Alejandro Moreno tras las agresiones de la semana pasada en el pleno.