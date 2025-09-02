Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Osiel Cárdenas Guillén fue ingresado al penal del 'Altiplano', en el estado de México después de que fue entregado por parte de las autoridades estadounidense (SERVICIO DE CONTROL DE INMIGRACIÓN DE EEUU)

Osiel Cárdenas Guillén buscaba obtener un amparo con el objetivo de invalidar una causa penal en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las autoridades. Sin embargo, un tribunal federal determinó rechazar el amparo de quien fuera líder del Cártel del Golfo.

Los hechos fueron reportados por diverso medios, específicamente el reportero Rubén Mosso de Milenio detalló que el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo fue el responsable de determinar como infundada la queja de Osiel Cárdenas.

Cabe recordar que, en México, sobre Osiel Cárdenas pesan siete procesos penales en su contra, algunos de los cuales son lavado de dinero, homicidio, cohecho, además del ya citado portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los reportes indican que el objetivo de quien fue apodado El mata amigos era el de frenar las acciones por las que se le dictó formal prisión en 2005, cuando se le acusó de portación de armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el líder del Cártel del Golfo fue recluido en el Penal del Altiplano.. Crédito: SSPC

Meses después se determinó que no había pruebas para sostener la posesión de cartuchos, pero el de portación de armas seguía en pie.

Fue en el año 2007 que las autoridades mexicanas entregaron en extradición a Estados Unidos a Osiel Cárdenas Guillén. Y fue en diciembre de 2024 que el exlíder criminal fue deportado a México tras cumplir una condena reducida en el país de las barras y las estrellas.

Es decir, el proceso contra Cárdenas Guillén fue interrumpido por su entrega a EEUU, pero ahora puede continuar tras ser entregado a México y ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, un penal de máxima seguridad mejor conocido como El Altiplano, en el estado de México.

Para el 23 de diciembre pasado a Cárdenas Guillén se le dictó auto de formal prisión en México.

Cae sobrino de Osiel Cárdenas Guillén en Tamaulipas

(FGR)

Por su parte, el pasado 17 de agosto fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, Ezequiel Cárdenas Rivera, identificado como hijo del antiguo líder del Cártel del Golfo, Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, así como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

Días después, el 31 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso en contra de Ezequiel, quien es apodado Tormenta Junior, además de que se le dictó prisión preventiva, medida que cumple en el penal del Altiplano, en el Edomex.