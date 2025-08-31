Quién es “Tormenta Junior” y de qué se le acusa al presunto líder del Cártel del Golfo

(FGR)

Ezequiel Cárdenas Rivera fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo anterior luego de de que un juez determinó como legal su detención.

De igual manera, al hombre conocido como Tormenta Junior se le dictó la medida de prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Dicho hombre es identificado como hijo de Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta y sobrino de Ezequiel Cárdenas Guillén, alias El mata amigos.

Quién es “Tormenta Junior”

Fue el pasado 17 de agosto que fue informada la detención de Tormenta Junior en Tamaulipas, se le considerado un objetivo prioritario por su presunto papel de líder dentro de la estructura de Los Escorpiones o Grupo Escorpión, una de las facciones del Cártel del Golfo.

Tormenta Junior, líder de Grupo Escorpión del Cártel del Golfo, fue detenido. (Infobae)

Reportes periodísticos refieren que el sujeto recientemente procesado podría estar relacionado con los delitos de secuestro y extorsión. La presunta relación de Tormenta Junior con Los Escorpiones permite entender el alcance del grupo delictivo, pues dicha célula fue creada para la seguridad de su padre, Tony Tormenta.

Un informe de 2010 de la Secretaría de Marina (Semar) refiere que una serie de enfrentamientos entre autoridades y miembros del crimen organizado permitió conocer más sobre Los Escorpiones.

El reporte refiere que el Grupo Escorpión es “uno de los principales grupos de sicarios del Cartel del Golfo en Matamoros, responsable de la seguridad personal de Ezequiel Cárdenas [Guillén]”.

Por su parte, el arresto de dicho hombre fue realizado durante la madrugada del 17 de agosto en la colonia Villa Española en frente de una tienda Oxxo, según detalla el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Asimismo, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la detención de un hombre que manejaba un auto en mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

“Durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Villa España (SIC) de Matamoros, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a Ezequiel “N”, quien se trasladaba en estado de ebriedad a bordo de una camioneta", es parte del mensaje de la autoridades estatales.

Fue una recaptura

Además, Tormenta Junior fue detenido con anterioridad. El 25 de noviembre de 2011, un año después del asesinato de Tony Tormenta, fue detenido Ezequiel Cárdenas Rivera al salir de una fiesta en Matamoros y quien estaba con otros hombres armados, presuntos integrantes del Cártel del Golfo.