México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla por fuertes precipitaciones para hoy martes 2 de septiembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones

Por Omar Martínez

Guardar
Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre. (Cuartoscuro)

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de martes 2 de septiembre en gran parte de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales.

Agregó que en todas las demarcaciones está previsto fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Ante esto, Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones durante el día.

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones. Crédito: Cuartoscuro.

La dependencia local puntualizó que todas las alcaldías de la Ciudad de México estarán en alerta amarilla por lluvias.

Añadió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo y extenderse hasta la madrugada.

Debido a este pronóstico, se dieron a conocer diferentes recomendaciones y se notificaron los peligros asociados por las fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 2 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino. Crédito: Facebook/Pablo Arevir.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en todas las alcaldías de la Ciudad de México para este martes 2 de septiembre será de las 14:00 a las 00:00 horas. Añadió que estas podrían extenderse hasta las 02:00 de la madrugada del miércoles 3 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Todas las alcaldías de CDMX
Todas las alcaldías de CDMX estarán en alerta amarilla para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Temas Relacionados

Lluvias CDMXFuertes lluviasLluvias fuertesCDMXClima CDMXClimaLluviasmexico-noticias

Más Noticias

Dólar en México: el peso frena su caída al cierre de este martes 2 de septiembre

Luego de un mal inicio, la moneda nacional logró frenar su depreciación frente al billete verde, aunque no logró recuperarse de la caída inicial

Dólar en México: el peso

Este es el salario de Matheus Doria, defensa del Atlas que llegaría al Santos de Brasil

El zaguero brasileño dejará la Liga MX tras siete años para firmar con el club paulista

Este es el salario de

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo saber si ya me llegó el pago de septiembre

El programa inició desde el lunes pasado la dispersión del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo

¿No sabes qué ver? Estas son las mejores series de HBO Max México que no te puedes perder

Con contenido que va del drama histórico a la comedia absurda, la plataforma de streaming revela qué producciones están marcando tendencia este 2 de septiembre

¿No sabes qué ver? Estas

El nuevo apodo que Cazzu le puso a Nodal para evitar decir su nombre

La rapera argentina rompió el silencio sobre el papá de Inti después de la controvertida entrevista con Adela Micha

El nuevo apodo que Cazzu
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aguaruto sigue en alerta por

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

“No son números, son nuestros hijos”: suman 5 nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz–San Juan De La Costa

Detienen a 5 presuntos miembros de La Familia Michoacana en Edomex con droga, armas, ponchallantas y vehículo blindado

De abogada de “El Chapo” a jueza penal: Silvia Delgado rinde protesta y se integra al Poder Judicial de Chihuahua

Sheinbaum es increíble, elegante, hermosa, pero México está dirigido por cárteles, dice Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

¿No sabes qué ver? Estas

¿No sabes qué ver? Estas son las mejores series de HBO Max México que no te puedes perder

El nuevo apodo que Cazzu le puso a Nodal para evitar decir su nombre

Emilia revienta el Auditorio Nacional con cumbia y coreos increíbles: así fue su concierto más ‘iconic’ en México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: inicia la prueba semanal del presupuesto entre tensiones y rivalidades

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández: “La tormenta siempre pasa”

DEPORTES

Este es el salario de

Este es el salario de Matheus Doria, defensa del Atlas que llegaría al Santos de Brasil

CMB confirma que Jaime Munguía dio falso positivo a doping: “No hice trampa”

América vs Chivas se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: alcaldía Benito Juárez da a conocer nuevas medidas de seguridad

Chicharito Hernández bromea con “curso para funados” y se vuelve viral previo al Clásico Nacional ante América

Diputado del MC pide investigar al alcalde de Benito Juárez tras impedir acceso al partido América vs Pachuca