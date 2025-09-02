Lluvias CDMX: activan alerta amarilla por fuertes precipitaciones para hoy martes 2 de septiembre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre. (Cuartoscuro)

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de martes 2 de septiembre en gran parte de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales.

Agregó que en todas las demarcaciones está previsto fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Ante esto, Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones durante el día.

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones. Crédito: Cuartoscuro.

La dependencia local puntualizó que todas las alcaldías de la Ciudad de México estarán en alerta amarilla por lluvias.

Añadió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo y extenderse hasta la madrugada.

Debido a este pronóstico, se dieron a conocer diferentes recomendaciones y se notificaron los peligros asociados por las fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 2 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino. Crédito: Facebook/Pablo Arevir.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en todas las alcaldías de la Ciudad de México para este martes 2 de septiembre será de las 14:00 a las 00:00 horas. Añadió que estas podrían extenderse hasta las 02:00 de la madrugada del miércoles 3 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Todas las alcaldías de CDMX estarán en alerta amarilla para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.