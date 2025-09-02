Lluvias CDMX: activan alerta amarilla por fuertes precipitaciones para hoy martes 2 de septiembre

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de martes 2 de septiembre en gran parte de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.
Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales.
Agregó que en todas las demarcaciones está previsto fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.
Ante esto, Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones durante el día.
La dependencia local puntualizó que todas las alcaldías de la Ciudad de México estarán en alerta amarilla por lluvias.
Añadió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo y extenderse hasta la madrugada.
Debido a este pronóstico, se dieron a conocer diferentes recomendaciones y se notificaron los peligros asociados por las fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre.
Peligros asociados
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 2 de septiembre
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
- Cierra puertas y ventanas.
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.
¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 2 de septiembre?
Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en todas las alcaldías de la Ciudad de México para este martes 2 de septiembre será de las 14:00 a las 00:00 horas. Añadió que estas podrían extenderse hasta las 02:00 de la madrugada del miércoles 3 del presente mes.
Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.
Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.
Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.