Helicóptero se desploma en el oriente del Edomex; se reportan dos personas muertas

Un helicóptero se desplomó mientras sobrevolaba en los límites de los municipios de Tepetlixpa y Juchitepec, en el Estado de México (Edomex), cerca del límite de la entidad con Morelos. De forma extraoficial, se reportó la muerte de dos personas.
Información en desarrollo*
Más Noticias
Cómo obtener magnesio de manera natural, a través de los alimentos, para evitar el uso de suplementos
Este mineral tiene una importante función en el organismo
Oficial, Piero Quispe causa baja de los Pumas de la UNAM
El joven peruano buscará minutos en la liga de Oceanía durante el préstamo de 1 año
Embajador de EEUU asiste a la primera sesión de la nueva SCJN: “Confiamos en su éxito”
El 1 de septiembre quedó instaurada la Corte, misma que será encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz
Estos son los riesgos de tener grasa en el hígado, según la UNAM
Ese órgano cumple funciones vitales como la digestión, la eliminación de desechos y la producción de proteínas y colesterol.
Socavón en una escuela en Edomex deja sin clases a 680 estudiantes, padres piden solución inmediata
Según denuncias de la comunidad educativa, la falta de atención por parte de las autoridades mantiene a los niños sin clases presenciales
MÁS NOTICIAS