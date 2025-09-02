Helicóptero se desploma en el oriente del Edomex; se reportan dos personas muertas

Un helicóptero se desplomó mientras sobrevolaba en los límites de los municipios de Tepetlixpa y Juchitepec , en el Estado de México ( Edomex ), cerca del límite de la entidad con Morelos . De forma extraoficial, se reportó la muerte de dos personas .

