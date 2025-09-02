México

Helicóptero se desploma en el oriente del Edomex; se reportan dos personas muertas

El percance tuvo lugar cerca de los límites de la entidad mexiquense con el estado de Morelos

Por Israel Aguilar Esquivel

Se desplomó un helicóptero en
Se desplomó un helicóptero en el Edomex (Especial)

Un helicóptero se desplomó mientras sobrevolaba en los límites de los municipios de Tepetlixpa y Juchitepec, en el Estado de México (Edomex), cerca del límite de la entidad con Morelos. De forma extraoficial, se reportó la muerte de dos personas.

Información en desarrollo*

